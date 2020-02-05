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-ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası başladı.

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen satranç şampiyonasına büyükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 6 kategoride 100'ü kadın olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden 517 sporcu katıldı. Şampiyona eleme turlarının tamamlanmasının ardından final karşılaşmalarıyla sona erecek.

ANTALYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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