-ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası başladı.
Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen satranç şampiyonasına büyükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 6 kategoride 100'ü kadın olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden 517 sporcu katıldı. Şampiyona eleme turlarının tamamlanmasının ardından final karşılaşmalarıyla sona erecek.
ANTALYA
05 Şubat 2020 Çarşamba
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