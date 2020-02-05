Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Belhanda’nın pasında topu alan Jimmy Durmaz’ın ceza sahası dışından çok sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı üzerinden Bakasetas’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 10

45. dakikada sol kanattan Onyekuru’nun ortasında ceza sahası içinde Belhanda’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Cem Satman xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur xx, Tzavellas xx, Caulker xx,Kaan xx, Siopis xx, Ceyhun xx, Efecan xx, Bakasetas xx, Bammou xx, Cisse xx

Yedekler: Eray Birniçan, Welinton, Baiano, Campos, Umut Güneş, Emircan Altıntaş, Musa Çağıran, Salih Uçan, Mustafa Pektemek, J. Fernandes

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Okan xx, Şener xx, Ahmet xx, Marcao xx, Linnes xx, Lemina xx, Taylan xx, Sekidika xx, Jimmy Durmaz xx, Belhanda xx, Onyekuru x

Yedekler: Muslera, Mariano, Emre Akbaba, Seri, Feghouli, Donk, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Andone, Adem Büyük

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Bakasetas (dk. 20) (Aytemiz Alanyaspor),

Sarı kartlar: Bammou, Tzavellas, Caulker (Alanyaspor), Şener, Taylan (Galatasaray)

ANTALYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:32

YATSI 19:49

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