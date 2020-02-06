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Seradaki erik ağaçları çiçek açtı

DHA

ANTALYA'da çiftçi Cengiz Avcı'nın (50) serada yetiştirdiği erik ağaçları çiçek açtı. Yaklaşık 15 gün sonra yılın ilk erik hasadını yapacak olan Avcı, can eriğin kilosunun 500 TL'ye satılacağını söyledi.

ANTALYA'da çiftçi Cengiz Avcı'nın (50) serada yetiştirdiği erik ağaçları çiçek açtı. Yaklaşık 15 gün sonra yılın ilk erik hasadını yapacak olan Avcı, can eriğin kilosunun 500 TL'ye satılacağını söyledi.
Çiftçi Cengiz Avcı, Kepez ilçesindeki 1500 metrekarelik alandaki sera içinde turfanda can erik yetiştiriyor. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan ve erken hasat alan Avcı'nın sera içindeki bahçesinde 200 erik ağacı bulunuyor. Avcı, 15 gün sonra yılın ilk can eriği hasadı yapmaya hazırlanırken, çiçek açan erik ağaçlarının görüntüsü de görsel şölen oluşturuyor.
Havaların sıcak geçmesi, kullandıkları biyolojik ürünler ve yeni bir budama şekliyle serada mevsiminden önce ürün alan Avcı, seradaki erik ağaçlarının 26 Ocak itibarıyla çiçeklenmeye başladığını, normal dış ortam şartlarında ise erik ağaçlarının nisan ayının ortalarında çiçek açtığını söyledi.
ARILARLA DÖLLÜYOR
Seradaki üretimin çiçek açmayı ve bu buna bağlı olarak hasadı 22.5 ay kadar öne çektiğini belirten çiftçi Avcı, "Serada bambus arıları ve normal arılar çalışıyor. Tamamen doğal biyolojik bir yetiştirme yapıyoruz. Bu çiçeklenmeyi de bizde kendi uyguladığımız tekniklerle uygulayabiliyoruz" dedi.
700800 KİLOGRAM ÜRÜN ALMAYI BEKLİYOR
İki hafta sonra ağaç başına 23 kilogram ürün almayı planladığını belirten Cengiz Avcı, can erik kilogram fiyatının 500 TL olacağını söyledi. Satışının 50100 gram paketler şeklinde yapılacağını kaydeden Avcı, "Fiyatlar bizi anca kurtarıyor. Keşke bu açan çiçeklerin hepsi tutsa da biz de daha fazla ürün alıp, fiyatları daha uygun tutabilsek. Bu bahçeden toplam 700800 kilogram bir tonaj alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
HAMİLE KADINLAR ALIYOR
Yılın ilk can eriklerine yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep geldiğini aktaran Cengiz Avcı, Almanya, Rusya, İngiltere gibi ülkelere ihracat yaptıklarını, yurt içinde ise daha çok hamile kadınların eşleri tarafından satın alındığını, lüks market ve manavlara pazarladıklarını söyledi.

ANTALYA

06 Şubat 2020 Perşembe

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