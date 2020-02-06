Ayağına kramp giren sürücü ölümden döndü Hafif ticari araç ile 3 metreden boş arsaya uçtu

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Antalya’nın Serik ilçesinde ayağına kramp giren sürücü 3 metre yüksekten boş arsaya uçtu. Yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Kaza, sabah saat 07.20’de Serik toptancı halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AFD 157 plakalı hafif ticari aracın şoförü Mahir Anar, yolun bittiğini görmedi. Son anda durumu fark eden sürücü frene basmak isterken ayağına kramp girdi. Yaklaşık 3 metre yüksekten boş arsaya düşen aracın sürücüsü hal çalışanları tarafından araç içinden çıkarıldı. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, araç da vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

ANTALYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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