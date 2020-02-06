Antalya'da Köprüçayı ırmağının taşması sonucu zeytinlikler, portakal ağaçları ve ırmak kenarında bulunan bir restoran sular altında kaldı.

Serik ilçesinde aralıksız devam eden yağışlar dere ve ırmakların da taşmasına sebep oldu. Debisi artarak taşan Köprüçayı ırmağı, Belkıs Mahallesini vurdu. Mahallede bulunan arsaları su bastı. Edinilen bilgiye göre zeytinlikler ve portakal ağaçları sular altında kaldı. Irmağın taşması sonucu bir restoran da sular altında kaldı. Sabah gördüğü manzara karşısında şoka uğrayan restoran sahibi Erdinç Yıldız, ırmağın her sene bir iki kez taştığını belirterek, "Dışarıda ızgaralıklarım vardı, masa sandalyem vardı. Bu kadar taşacağını hiç düşünmedim. En fazla taştığı sene bu sene oldu, bu sene üst üste taştı. Her sene bu derdi çekiyoruz. Sabahtan beri yarım metre daha taştı, belki akşama kadar daha da artabilir" şeklinde konuştu.

ANTALYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:34

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.