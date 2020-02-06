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Kampanyadaki cevizleri 'yengeç' gibi çaldı, ardından kendi sattı Hırsızın kuruyemişçinin önündeki 30 ...

İHA

Antalya’da kuruyemişçinin önüne konulan yaklaşık 30 kiloluk ceviz çuvalının ilginç bir yöntemle çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mesaiye başlar başlamaz hırsızlık olayını yaşadıklarını belirten işyeri çalışanı, “Normalde 38 TL cevizin fiyatı, kampanya yaptık ve 28 TL’ye düştü. Ondan mı faydalandı artık bilmiyoruz ama bedavaya aldı. Eğilip yengeç gibi çuvalı almış ve götürmüş” dedi.
Olay, 3 Şubat pazartesi günü, Kepez ilçesi Zafer mahallesinde sabah 08.05’de meydana geldi. Sabah dükkanı açan kuruyemişçinin müdürü ile personelleri, mesaiye başlar başlamaz kampanya ürünleri olan 30 kiloluk ceviz çuvalını işyerinin önüne koydu. 5 dakika sonra işyerinin girişine saklanarak gelen bir hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra çuvala yöneldi. İşyeri içerisindeki rafları kendisine siper eden hırsız, eğildikten sonra çuvalı alarak kaçtı. İşyerinin arka bahçesine giden hırsız, çuvaldaki kampanya etiketini de yere fırlattı. İşyeri çalışanlarının 12 saat sonra olayı fark etmesi üzerine güvenlik kameralarından cevizlerin bir hırsız tarafından çalındığını tespit etti. İşyeri sahibi polisi arayarak şikayetçi oldu.

“Eğilip yengeç gibi almış”
Cevizlerin kampanyaya girdiğini belirten işyeri çalışanı Alev Köken, hırsızlığı olaydan birkaç saat sonra fark ettiklerini söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını izlediklerinde hırsızın çalma yönteminin oldukça garip olduğunu ifade eden Köken “ İçeride teşhir ürünlerimiz var onların arkasına saklanmış ve eğilip yengeç gibi çuvalı alıp götürmüş. Arka tarafta da indirim etiketini yere atmış. Normalde 38 TL cevizin fiyatı, kampanya yaptık ve 28 TL’ye düştü. Ondan mı faydalandı artık bilmiyoruz ama bedavaya aldı. Yerli ürünümüzdü, çok güzeldi. 30 kilo kadar ceviz vardı. Ne yaptı cevizleri bilmiyoruz ama yemiştir. Boğazından nasıl geçti bilmiyorum. Bizim emeklerimiz bunlar. Onları satmak için her gün uğraşıyoruz.” dedi.

Güvenlik kamerasına yansıdı
Hırsızlık anıysa güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızın kuruyemişçinin önüne geldiği ve ilk olarak işyerinin içini ve etrafı kolaçan ettiği görülüyor. Ardından oturur vaziyette eğilen hırsız, çuvalı kendisine doğru çektikten sonra rahat tavırlar sergileyip olay yerinden uzaklaşıyor.

Kampanyalı cevizleri satmış
Olayın ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, işyeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak hırsızın kimliğini ve adresini tespit etti. Ekiplerin operasyonu sonucu hırsız yakalanarak polis karakoluna götürüldü. Hırsızın 30 kiloya yakın cevizi sattığı öğrenildi.

ANTALYA

06 Şubat 2020 Perşembe

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