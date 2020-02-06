Antalya'da yüzde 35'lik yabancı artışı Antalya'da yabancı uyruklu nüfusu 102 bin 643 oldu

Antalya'da 2019 yılında yabancı erkek sayısı yüzde 39,9 artarak 41 bin 957, yabancı kadın sayısı yüzde 32,4 artarak 60 bin 686, toplamda ise yabancı uyruklu nüfus yüzde 35,4 artış ile 102 bin 643 oldu.

TÜİK verilerine göre 2019 yılı ADNKS’ye göre Türkiye'de 777 bin 89'u erkek, 753 bin 289'u kadın olmak üzere toplam 1 milyon 531 bin 180 yabancı uyruklu yaşadığı tespit edildi. Yabancıların sırasıyla İstanbul, Ankara ve yüzde 6,7 ile Antalya ilinde yaşadıkları belirlendi.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, "Ülkemizde yaşayan toplam 1 milyon 531 bin 180 yabancının 313 bin 810'u Irak uyruklu, 152 bin 230'u Afganistan ve 133 bin 669'u Türkmenistan uyruklu olarak ilk üç sırayı almıştır. Antalya ilinde 2018 yılında 30 bini erkek ve 45 bin 822'si kadın olmak üzere toplam 75 bin 822 yabancı kayıtlı iken 2019 yılında yabancı erkek yüzde 39,9 artarak 41 bin 957, yabancı kadın yüzde 32,4 artarak 60 bin 686 toplamda ise yabancı uyruklu nüfus yüzde 35,4 artış ile 102 bin 643 olmuştur. 2019 yılında ilimizde bulunan yabancı uyruklu nüfusun, 16 bin 724'ünün Rusya federasyonu uyruklu, 9 bin 778'inin İran uyruklu, 9 bin 224'ünün Almanya uyruklu, 9 bin 77'sinin Kazakistan uyruklu ve 7 bin 916'sının Kırgızistan uyruklu olduğu tespit edilmiştir" dedi.



ANTALYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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