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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Böcek: "Yürütmeyi durdurma nihai bir karar değildir, resmi olarak belediyemize yazı ...

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaltı Sahili İşletme İhalesini iptaline Antalya 2'inci İdare Mahkemesince yürütme durdurma kararı verilmesiyle ilgili olarak, "Yürütmeyi durdurma nihai bir karar değildir, resmi olarak belediyemize yazı girmemiştir duyumlarımız vardır. Belediyemizden bilgi ve belgeler henüz mahkemeye sunulmamıştır, cevabımızın sonucunda alınacak kararda yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır" dedi.

Böcek: "Yürütmeyi durdurma nihai bir karar değildir, resmi olarak belediyemize yazı girmemiştir" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Kamu yararını gözetilmemiş rekabet koşulları oluşturulmamıştır, Antalya halkının geleceği ipotek altına alınmıştır, bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir" "Yürütmeyi durdurma nihai bir karar değildir, resmi olarak belediyemize yazı girmemiştir duyumlarımız vardır, yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaltı Sahili İşletme İhalesini iptaline Antalya 2'inci İdare Mahkemesince yürütme durdurma kararı verilmesiyle ilgili olarak, "Yürütmeyi durdurma nihai bir karar değildir, resmi olarak belediyemize yazı girmemiştir duyumlarımız vardır. Belediyemizden bilgi ve belgeler henüz mahkemeye sunulmamıştır, cevabımızın sonucunda alınacak kararda yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır" dedi.
Başkan Böcek, Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi iptaliyle ilgili, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenledi.Çok sayıda gazetecinin katılım gösterdiği toplantıda Böcek, ilk olarak Van’daki çığ felaketi ve uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Yaptıkları incelemeler hakkında bilgiler veren Böcek, “Sayıştay 2018 denetim sonuç raporu, İçişleri Bakanlığı özel teftiş raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Daire Başkanlığı tespitleri, Büyükşehir Belediyesi iç denetim birimi ve ilgili daire başkanlıkları raporlarına dayanarak 20 Ocak 2020’de ranta dur dedik. 2 defa 129 milyon bedelle yapişletdevret modeliyle ihaleye çıkılan ve daha sonra belediye tarafından 254 milyon liraya tamamlanan Konyaaltı Sahil Projesi elde edilen kira geliri bırakın yapılan 254 milyon yatırımı karşılamayı, işletme giderinin bile altında kalarak 2 yılda 15 milyon 19 bin lira zarara yol açmıştır” dedi.

"Yatırım fiyatları"
Konuşmasına sahil projesine yapılan yatırım bedellerini dövizler üzerinden örneklerle anlatarak devam eden Başkan Muhittin Böcek, “Bir beton duba 2 yıl önce KDV dahil bin 50 liradır bir tanesi, 2020 yılı fiyatına göre KDV dahil 53 lira 10 kuruştur. 1 milyon 838 bin lira iki yıl önce harcamıştır. Arı figürlü bitki heykeli 80 bin 240 lira tanesi, 4 tane alınmış 320 bin 960 liraya, 2020 fiyatı tane fiyatı 9 bin 440 liradır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı kimlere nasıl gitmiştir. Sokak antrenman parkuru 2018 fiyatı 619 bin 500 bir adet, 2020 fiyatı 13 bin 393 lira. Oyun elemanı 9 adet 34 bin 839 lira, 313 bin lira harcanmış, 2020’de adet fiyatı bin 475 lira. İsraf köşemiz buradadır. Bu paralar nereye gitmiştir tüyü bitmemiş yetimin hakkı kimlere verilmiştir” ifadelerini kullandı.

"Telaşlarını anlıyorum"
Antalya’da belediyeler tarafından yapişletdevret modellerinden örnekler veren Başkan Böcek, “Atatürk Parkı, Beach Park, Konyaaltı Belediyesi Sahil Düzenlemesi,Lara Beach Park gibi, ayrıca bu örneklerde yap işlet devret modeli 10 yıl ile sınırlandırılmıştır. Konyaaltı Sahil Projesine bir kuruş yatırımı olmayan Alkoçlar’a neden sadece işletme işi 28 yıl verilmiştir. Daha önce yapişletdevret modeli ile açıklanan ihalelerde aranmayan şartlar sadece işletme ihalesinde aranmıştır. Kamu yararını gözetilmemiş rekabet koşulları oluşturulmamıştır. Antalya halkının geleceği ipotek altına alınmıştır, bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Burada karşı çıkanların telaşlarını çok iyi anlıyorum. Yanlışları 31 Mart'ta sevgili Antalyalılar göstermiş yanlış yapanları sandığa gömmüştür” dedi.

"Adalete güvenimiz tam"
“Yürütmeyi durdurma nihai bir karar değildir” diyen Başkan Böcek, “Aslında resmi olarak belediyemize yazı girmemiştir duyumlarımız vardır, yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili. Ancak belediyemizden bilgi ve belgeleri henüz mahkemeye sunulmamıştır, cevabımızın sonucunda alınacak kararda yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır” diye konuştu.

"28 yıllık ipotek"
Başkan Böcek şöyle devam etti:
“Bir kuruş vermediği halde sevgili Antalyalıların, hemşehrilerimin geleceğini 28 yılını ipotek altına alıyorsunuz? Telaşları o zaten. Bundan sonraki süreç önümüzdeki günlerde bize gelen resmi yazı karşılığında hukuk işleri daire başkanlığımız, ilgili arkadaşlarımız tüm belgeleri mahkemeye sunacağız. Oradan çıkacak karara bakacağız ama bu sadece burayla değil Antalya'mızın Gazipaşa'da Kaş’a kadar yapılan bütün yanlışlar varsa da onu da düzeltmeye devam edeceğiz.”

"Sahil sezona hazır"
Başkan Böcek, turizm sezonuyla ilgili bir sıkıntılarının olmadığının altını çizerek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın, hijyenik, sağlıklı, huzurlu ve özgürce şekilde sahilini kullanabileceği sahille ilgili gereğini yapıyoruz. Hazırız” dedi.

"Bank fiyatı"
Salona getirilen bir bank üzerinden konuşmasını sürdüren Böcek, “Onu ayakta kalan otursun diye getirmedik. 2018 yılında ödenen birim fiyatı 12 bin 272 liradır bir bank. Bin 534 lira 2020 yılında. Bunlar hepsi de yeni dün itibariyle aldığımız fiyatlar. Neden Türkiye’de 5. borçlu belediye olduğumuzu görüyorsunuz” diye konuştu.

"Yanlış yapanların gereğini yaparız"
"Kamuyu zarar uğratanlar hakkında hukuki işlem yapılacak mı?" sorusuna Başkan Muhittin Böcek, “Tabii ki şu an itibariyle belediyemizde hem sayıştaycılarımız hem de mülkiye baş müfettişlerimiz vardır. Biz yasa, yönetmelik mevzuat dışı harekete den her kim varsa, kim neler yaptıysa az önce söylediğim genel konuşmam tüyü bitmemiş yetimin hakkına uzanan elleri, yanlış yapanların gereğini yapacağız” cevabını verdi.

ANTALYA

06 Şubat 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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