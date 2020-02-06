Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek Moğollar konseri ileri bir tarihe ertelendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi üst üste gelen acı haberlerin ardından 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan Moğollar Konserini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Van Başkale’de meydana gelen çığ felaketinde 38 vatandaşın yaşamını yitirmesi, İstanbul’da meydana gelen uçak kazasında ise 3 kişinin hayatını kaybetmesinin derin bir acıya neden olduğu ifade edilerek, Anadolu Rock Ustaları Anısına 8 Şubat Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Moğollar Konseri ileri bir tarihe ertelendi.

ANTALYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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