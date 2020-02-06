Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesi ile Köprüçay Irmağı taştı. Irmak kenarındaki bazı restoranlar ile tarım arazilerini su bastı.

Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'nden geçen Köprüçay Irmağı, aşırı yağış ve karların erimesi sonucu taştı. Irmak kenarındaki bazı restoranlar ile portakal ve zeytin bahçeleri, sular altında kaldı. Restoran işletmecisi Osman Gündoğdu, dünkü aşırı yağış ve fırtınanın etkisiyle Beşkonak Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki karların eridiğini, bunun sonucunda suların yükseldiğini söyledi. Irmaktan taşan sular nedeniyle restoranların su altında kaldığını anlatan Gündoğdu, can kaybı olmadığını kaydetti.



ANTALYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:34

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.