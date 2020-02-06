Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor

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Antalya’nın Kaş Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde yer alan mülkiyeti kendisine ait 49 taşınmazı (tarım arazisi ve dükkan) ihaleyle kiraya veriyor.

Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 56 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ihaleyle 4 tarım arazisi ve 45 dükkan açık teklif arttırma usulü kiraya verilecek. İhaleyle ilçe merkezinde, Kınık, Gömbe, Sütleğen, Sinneli, Yayla Kılınçlı ve Cemre Mahallesi’nde mülkiyeti Kaş Belediyesine ait 49 taşınmaz 5 yıllık süreyle kiraya verilecek.Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında yapılan ihalenin polisin ve zabıtanın güvenlik önlemi altında gerçekleştiği kaydedildi.

ANTALYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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