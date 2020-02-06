Urfan: Mobilya ihracatı Antalya’da zirve yapacak

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Antalya’nın önümüzdeki günlerde Türk mobilya sektörü temsilcilerini ağırlamaya hazırlandığını söyleyerek, “1216 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Expo Center’de düzenlenecek FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı’nda Türk mobilya ihracatını Antalya’da zirveye taşıyacağız” dedi

Türk mobilya sektörü temsilcilerinin, 1216 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Expo Center’de düzenlenecek olan FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı hazırlıkları sürerken ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan fuarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Urfan, Türk mobilya sektörünün 2019 verileri göz önüne alınarak 160’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve bu yönüyle Türkiye ekonomisinin ana damarlarından birini oluşturduğunu ifade ederek, “Dünya mobilya dış ticareti geride bıraktığımız son 10 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Bugün 450 milyar dolara ulaşan dünya pazarının 2050 yılında 1 trilyon doları aşması öngörülüyor. Bu verilerin ışığında Türk mobilya sektörünü 2023 yılına 10 milyar dolar ihracat ile dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay alma hedefine taşıyacak olan adımları atmak büyük önem arz ediyor ve bunların başında da tabii ki fuarlar yer alıyor. Bilindiği üzere Antalyamız 1216 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Expo Center’de düzenlenecek olan FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Biz bu fuarımızı işte az önce belirtmiş olduğum hedefler doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak oldukça önemsiyoruz. Birincisi Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri olan mobilya sektörümüzü içerisine alan bu fuarın Antalya’da yapılıyor olması, kentimize birçok katkı sağlayacağından dolayı bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İkincisi, burada gerçekleşecek fuarla birçok sektörü ilgilendiren iş hacminin artacak olması, yapılacak anlaşmalarla iç piyasanın hareketlenmesi ve en önemlisi yurt dışından gelecek ithalatçı firmalar ve alıcı heyetleri ile ihracatın artacak olması hem mobilya sektörümüze hem de Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır. Biz inanıyoruz ki 5 gün boyunca sürecek olan fuarımız dünya konjonktürünü de göz önünde bulundurursak çok sayıda yabancı alıcıyı çekecek ve kazanan en nihayetinde Türkiye olacaktır” dedi.

“Boşluğunu Antalya dolduracak”

Cahit Urfan, ayrıca Çin'in Guangzhou kentinde 1821 Mart'ta düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı ile 2831 Mart'ta gerçekleşecek CIFM Interzum Fuarlarının koronavirüsü nedeniyle ertelendiğini de söyleyerek, Antalya’nın Çin’e kıyasla çok daha fazla ilgi görebilecek fiziki yeterliliğe sahip olduğunu da ifade ederek, “Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ve yine dünyanın en büyük fuarlarına imza atan Çin, maalesef küresel bir tehdit haline gelen koronavirisü ile savaşıyor. Bu salgın nedeniyle de burada gerçekleşen ticari faaliyetlerin birçoğu ya iptal ediliyor ya da erteleniyor. En son olarak Çin'in Guangzhou kentinde 1821 Mart'ta düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı ile 2831 Mart'ta gerçekleşecek CIFM Interzum Fuarları koronavirüsü nedeniyle ertelendi. Bu, dünya mobilya sektörü açısından da çok büyük bir boşluk oluşturdu. Antalya’mız hepinizin bildiği üzere Türkiye’nin yurt dışından en çok ziyaretçiyi ağırladığı kenti. İçerisinde bulunan otel ve turizm merkezleri ile bir dünya markası ve ülkemizin göz bebeği. Yine burada 40 bin m2 kapalı, 20 bin m2 de açık olmak üzere toplam 60 bin m2’lik dev bir alana sahip olan Antalya’mızın medarı iftarı ANFAŞ Antalya Expo Center’ımız bulunuyor. Havaalanı, limanları gibi fiziki üstünlüklerinin yanında coğrafi ve iklimsel özellikleriyle de Antalya tüm dünya açısından bir cazibe merkezi konumunda. İşte böylesine önemli bir lokasyonda Türkiye’nin önde gelen mobilya sektörü liderlerini, zincir mağazaları, ihracatçılarımızı, toptancılarımızı, dağıtıcılarımızı, mobilya yan sanayi üreticilerini ve perakende mağazaları gibi bu sektörün tüm paydaşları bir araya gelmeye hazırlanıyorken biz inanıyoruz ki Antalya Çin’de meydana gelen boşluğu fazlasıyla dolduracak ve bu yönüyle sektörün en dinamik ve en çok konuşulacak fuarına imza atacak” diyerek bu fuarı Antalya’ya Elit Fuarcılık’a ve teşekkür etti.

ANTALYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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