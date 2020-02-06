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Minibüs kamyona çarptı: 2 yaralı

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde bir minibüs kamyona arkadan çarptı 2 kişi yaralandı.
Kaza, D400 karayolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden 01 MT 124 plakalı minibüs yine aynı istikamete giden 07 MNM 59 plakalı kamyona arkadan çarptı. Minibüste bulunan iki kişinin yaralandığı kazada, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ANTALYA

06 Şubat 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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