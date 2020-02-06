40 tonluk beton kirişi taşıyan vincin bomu kırıldı Çok sayıda işçinin bulunduğu alandaki iş kazasında yaralanan olmadı

Antalya’da 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin devam ettiği alanda süren çok katlı kavşak çalışması sırasında 40 tonluk beton kirişi taşıyamayan vincin bomu kırıldı. Olayda yaralanan olmazken büyük panik yaşandı.

Olay, bugün 14.30 sıralarında Meltem mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde devam eden 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında yapımına başlanılan çok katlı kavşak çalışması üst alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden üst geçit çalışmalarında 40 tonluk beton kirişi taşıyan 0603058 vincin bomu kırıldı. Beton kiriş büyük bir sesle yere düşerken, bir bölümü de vincin sürücü bölümüne düştü. Olay anında vinci kule kısmında yer alan sürücü yara almazken, büyük panik yaşandı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton kirişi kaldırmak için çalışma başlatıldı.

ANTALYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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