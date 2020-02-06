Başkan Esen: "200 kişilik yurt inşasına başlayacağız"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Çocuklarımız bu noktada büyük sıkıntı içinde. Önümüzdeki aylarda 200 kişilik yurt inşaatına başlayacağız. Kimi zaman üniversiteli kardeşlerimiz açmaza girip intihar etme noktasına kadar gelebiliyor. Bu nedenle de bu yatırıma öncelik verdik” dedi.

Konyaaltı Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in başkanlığında gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi Meclisi, 16 gündem maddesiyle toplandı. Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Elazığ’da yaşanılan deprem ile henüz yaraları saramamışken Van’da çığ, İstanbul’da ise yaşanan uçak kazasıyla derinden sarsıldıklarını söyledi. Milletçe dayanışma içinde bu günlerin atlatılacağını dile getiren Başkan Semin Esen, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Molla Yusuf Mahallesinde yer alan 2 bin 64 metrekare büyüklüğündeki 20021 ada 2 parsel alan üzerine 200 kişilik Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu yapmak istediklerini belirten Başkan Esen, bu konuyla ilgili gündem maddesini oy birliğiyle kabul eden Meclise, teşekkür etti. Semih Esen, “Çocuklarımız bu noktada büyük sıkıntı içinde. Önümüzdeki aylarda 200 kişilik yurt inşaatına başlayacağız. Kimi zaman üniversiteli kardeşlerimiz açmaza girip intihar etme noktasına kadar gelebiliyor. Bu nedenle de bu yatırıma öncelik verdik” diye konuştu.

Ak Parti Grup Sözcüsü Abdurahman Yılmaz’da öğrencilere yönelik bu duyarlı yaklaşımı için Başkan Semih Esen’e teşekkür etti. Konyaaltı Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisinde 16 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.



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