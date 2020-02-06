Alanya’da hortum paniği

Antalya’nın Alanya ilçesindeki denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alanya'da gün içinde şiddetini arttıran yağmur ve rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde Oba Mahallesi'ndeki Keykubat Plajı açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 200 metre açıkta ortaya çıkan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum, kıyıya yaklaşmadan kaybolurken, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar bu ani cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri bölgede etkisini sürdüren yağış ve şiddetli rüzgarın cuma gününe kadar devam edeceğini aktardı.

ANTALYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:34

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.