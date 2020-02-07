Gözlükçüler odalaştı; kaçak gözlükçüler kapatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gözlükçüler odalaştı; kaçak gözlükçüler kapatılacak

DHA

OPTİSYENgözlükçü sektörünün meslek odasına dönüşmesi sonrasında gerekli fiziki şartları sağlamayan, özellikle turizm bölgelerindeki otellerdeki gözlükçülerin kapatılması için çalışma başlatıldı. Market ve hediyelik eşyacılarda bile satışı yapılan sahte güneş gözlüklerine karşı da, güneş gözlüğünün 'ticari emtia' statüsünün 'koruyucu' olarak değiştirilmesi için girişim başlatılıyor.
Türkiye'de meslek odasına dönüşen optisyen ve gözlükçüler, Türkiye OptisyenGözlükçüler Birliği (TOGB) adı altında ve Türkiye'de 20 bölgede oluşturulan alt birliklerle önümüzdeki günlerde ilk genel kurullarına hazırlanıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 7 bin optisyen ve gözlükçüye üye olma zorunluluğu getirilen meslek odası kapsamındaki TOGB ve bölge odlarında üye kayıt süreçleri devam ediyor. Genel kurulların ardından oluşacak yeni yönetim kurullarının ilk işi de kaçak ve sahte ürün satışı yapan gözlükçülerle mücadele olacak.
ANTALYAISPARTA-BURDUR'DA 1000 GÖZLÜKÇÜ
TOGB'ye bağlı 4'üncü Bölge Antalya Optisyen-Gözlükçüler Odası, geçen yılın kasım ayında göreve başladı. 4'üncü Bölge Antalya Optisyen-Gözlükçüler Odası ise Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsıyor. Kurucu başkan Bülent Gürer, Antalya, Isparta ve Burdur bölgesinde yaklaşık 1000 optisyengözlükçü bulunduğunu, şu ana kadar 521 üye kaydının tamamlandığını söyledi. Gürer, bütün optisyen ve gözlükçülerin odaya kaydının tıpkı eczacılarda olduğu gibi zorunlu olduğunu, üye olmayan iş yerlerinin direkt kapatılabileceğini açıkladı.
EN BÜYÜK SORUN KAÇAK VE SAHTE GÖZLÜKLER
TOGB ve bölge odaları genel kurullarının tamamlanmasının ardından ilk işlerinin kaçak ve sahte gözlükçülerle mücadele olacağını belirten Bülent Gürer, sektörün en önemli sorunlarının başında kaçak ve sahte gözlükçüler geldiğini belirterek, "İmitasyon, sahte markalı ürünler özellikle turizm bölgelerinde satılıyor. Kopya ürünler, Çin'den geliyor. Odaya kayıtlı olmayan gözlükçüler bundan para kazanıyor. Biz onlara optisyen diyemiyoruz. Ruhsatı yok, makine parkuru hiçbir şeyleri yok ama özellikle otellerin içinde gözlükçülük yapıyorlar" dedi.
DENETİMLERİN ÖNÜ AÇILDI
Önceden otelleri denetleyemediklerini belirten Gürer, "Otellerin güvenlikleri nedeniyle denetim için gelen ekipler içeri giremiyor veya haber verdiği için dükkan kapatılıyor ve denetim yapılamıyordu. Sadece dükkan kapalı diye tutanak tutuluyor ve cezai yaptırım olmuyordu. Bundan sonra cezai yaptırımı olacak. Denetimlerde ilçe sağlık müdürlüğü ekipleriyle beraber odanın görevlendirdiği optisyenler de olacak. Zaten biz makine parkuru nedir, hepsini bildiğimiz ve görünürde olmaları zorunlu olduğu için yasa gereği ne gerekiyorsa sahiplerine ihtar çekilecek. Yani dükkan kapalı olmuş, açık olmuş o kadar da önemli olmayacak" diye konuştu.
ODAYA KAYIT ZORUNLU OLDU
Otelcilere ait meslek örgütleriyle de görüşüleceğini kaydeden Gürer, "Gözlükçülük yapmak isteyen, dükkan tutan ya da tutacak olanlardan da oda kayıt belgesini mutlaka istesinler ki resmi gözlükçü olup olmadığı anlaşılsın. 24 metrekareden küçük ve iki tane çıkış olamaz. Bağımsız su ve elektrik abonesi olmalı. Temiz ve pis su giderleri olacak. Bunları sağlayabilecek bir otel varsa buyursun açsınlar. Bu şartları taşımayan otel içi veya dışı fark etmiyor hepsi suç ve direkt kapatılabilecek. Belgesi var ve yine bu şartları taşımıyorsa yine ruhsat alamaz ve yasal olarak faaliyete geçemez. Açılmış olanlar da kapatılır. Tıpkı eczacılarda olduğu gibi odaya kayıtlı olmayan hiçbir gözlükçü olmayacak" dedi.
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ DE SAĞLIK SEKTÖRÜNE ALINSIN TALEBİ
Optisyengözlükçü dükkanı dışında da market, hediyelik eşyacı ve hatta büyük giyim mağazalarında bile satışı yapılan güneş gözlükleriyle ilgili de bir çalışma yapılacağını anlatan Gürer, "Gözlükçüler dışındaki birçok farklı iş yerinde güneş gözlüğü adı altında yapılan satışlar, en büyük sıkıntılarımızdan biri. Güneş gözlüğü şu an ticari emtia olarak Ticaret Bakanlığı'na bağlı ve yüzde 18 KDV'si var. Güneş gözlüğü aslında bir koruyucu ve Sağlık Bakanlığı'na aldırıp KDV'sinin de diğer gözlüklerde olduğu gibi yüzde 8'e çekilmesi talebimiz var. Sağlık Bakanlığı bünyesine alındığı takdirde optisyengözlükçüler haricindeki hiçbir işletmede güneş gözlüğü adı altında sahte gözlükleri satamayacaktır. İlk yapacağımız çalışmalardan biri de güneş gözlüğünü sağlık sektörüne aldırmak" diye konuştu.

ANTALYA

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kış hastalıklarına karşı 7 'mucize besin' ile smoothie
YEREL HABERLER Kış hastalıklarına karşı 7 'mucize besin' ile ...
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Tuna: "Turu geçecek gücümüz var" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Burada atamadığımız golü orada atmak istiyoruz, turu geçecek gücümüz var"
YEREL HABERLER Tuna: "Turu geçecek gücümüz var" Antalyaspor Teknik ...
Çalımbay'dan maç günü ve saati eleştirisi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Maçların günü ve saati yanlış" "Sıkıştırılmış program, takımları zorda bırakan bir program" "Hazırlık maçı gibi bir maçtı"
YEREL HABERLER Çalımbay'dan maç günü ve saati eleştirisi Sivasspor ...
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-0
YEREL HABERLER Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-0
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 ...
Gole giderken rakibi sakatlanınca topu taca atan örnek futbolcuya forma
YEREL HABERLER Gole giderken rakibi sakatlanınca topu taca atan ...
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 ...
Türkiye’nin konuştuğu Mehmet, Alanyaspor’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkiye’nin konuştuğu Mehmet, Alanyaspor’u ziyaret ...
Alanya´da denizde hortum çıktı
YEREL HABERLER Alanya´da denizde hortum çıktı
Alanya’da hortum paniği
YEREL HABERLER Alanya’da hortum paniği
Bakan Soylu: "Hedef ölü sayısını 5 binin altına çekmek"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Hedef ölü sayısını 5 binin altına ...
Liseli öğrencilerden depremzedelere yardım malzemesi
YEREL HABERLER Liseli öğrencilerden depremzedelere yardım malzemesi
Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü
YEREL HABERLER Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine ...
Başkan Esen: "200 kişilik yurt inşasına başlayacağız"
YEREL HABERLER Başkan Esen: "200 kişilik yurt inşasına başlayacağız"
Fırtına, Antalya Körfezi'ni 3 ayrı renge bürüdü Seyir terasına çıkanlar körfezde kahverengi , turkuaz ve deniz mavisini bir arada buldu Dünyaca ünlü sahilin kıyı kesimlerini fırtına sebebiyle çamur rengini aldı
YEREL HABERLER Fırtına, Antalya Körfezi'ni 3 ayrı renge bürüdü Seyir ...
Tütüncü’den depremi yaşayan illerin derneklerine taziye
YEREL HABERLER Tütüncü’den depremi yaşayan illerin derneklerine ...
40 tonluk beton kirişi taşıyan vincin bomu kırıldı Çok sayıda işçinin bulunduğu alandaki iş kazasında yaralanan olmadı
YEREL HABERLER 40 tonluk beton kirişi taşıyan vincin bomu ...
Turizm esnafından depremzedelere yardım
YEREL HABERLER Turizm esnafından depremzedelere yardım
Çuvaldaki 30 kilo cevizi çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çuvaldaki 30 kilo cevizi çalan şüpheli tutuklandı
Kore Gazisi Hasan amca hayatını kaybetti Kore Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Kore Gazisi Hasan amca hayatını kaybetti Kore Gazisi ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Antalya'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Antalya'da temaslarda ...
Minibüs kamyona çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs kamyona çarptı: 2 yaralı
Zabıtanın yaralı bulduğu yaban keçisi korumaya alındı
YEREL HABERLER Zabıtanın yaralı bulduğu yaban keçisi korumaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X