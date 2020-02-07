Muratpaşa'dan 13 milyon 133 bin 758 kilogram nitelikli atık

Muratpaşa Belediyesi’nin Nisan 2016’da pilot çalışma olarak başladığı ve bugün Muratpaşa’nın tüm mahallerinde uyguladığı Türkiye’nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la 106 bin 88 ağaç kesilmekten kurtulurken 563 bin 590 metrekare orman alanı da korunmuş oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Türkiye genelinde belediyeler için ‘sıfır atık’ sistemi kuruluş çalışmalarını sürdürürken Antalya’nın 500 bini aşan nüfusuyla kentin en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa’da, Türkiye’nin ödüllü tek geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan’da 4’üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Ümit Uysal başkanlığındaki Muratpaşa Belediyesi Nisan 2016’da pilot çalışma olarak başlattığı ve 11 ay içinde tüm ilçeye yayılan projeyle Muratpaşa sakinleri, evlerinde cam, plastik, kağıt, metal gibi ayırdıkları her nitelikli atık karşılığında komşu puan kazanıyor. Muratpaşalılar, kazandıkları bu puanları anlaşmalı marketlerde, fırınlarda ve hatta sinema salonlarında kullanabiliyor.



133 bin 758 kilogram nitelikli atık

Proje başladığı günden 2019 yılı sonuna kadar 13 milyon 133 bin 758 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Toplanan atıklarının 5 milyon 321 bin 424 kilogramını plastikler oluştururken, 6 milyon 240 bin 445 kilogramı kağıt, 385 bin 804 kilogramı metal ve 1 milyon 186 bin 86 kilogramını da cam atıklardan oluştu. Bunun karşılığında 4 milyon 1467 bin 254 lira karşılığı puan da kartla yüklendi.

Evlerinde nitelikli atıkların ayrıştırılmasıyla aile ekonomisi için hiç olmayan bir maddi kaynak oluşturan Muratpaşa sakinleri, projeye katılarak doğanın korunmasına da katkı sağladı. Nitelikli atıklarını kayıpsız geri dönüşünü sağlayan Muratpaşalılar sayesinde 74 milyon 499 bin 930 kwh enerji tasarrufu sağlanırken, 26 milyon 607 bin 118 litre yakıt tasarrufu sağlandı. Bununla birlikte Muratpaşalılar, nitelikli atıklarını geri dönüşümünü sağlayarak 106 bin 88 ağaç kesilmekten kurtarırken yaklaşık 72 futbol sahası büyüklüğünde 563 bin 590 metrekare orman alanı da korudu.

ANTALYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:27

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