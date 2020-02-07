Alanya’da 1 ton kaçak protein tozu ele geçirildi

'Babam ve ben'

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir ton 225 kilo gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak gıda malzemesi satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında piyasaya yüklü miktarda protein tozu sürüleceği ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, Mahmutlar Mahallesi'nde bir sahil büfesine operasyon düzenledi. Operasyonda toplamda bir ton 225 kilo 800 gram gümrük kaçağı protein tozu ele geçirilirken, olayla ilgili M.A.T. gözaltına alındı. M.A.T., hakkında yasal işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:27

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