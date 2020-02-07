Alanya'da ilk köpek parkı hizmete açıldı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından köpeklerin sahipleriyle birlikte şehir ortamında özgürce hareket edip, keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla planlayıp hayata geçirdiği Köpek Parkının yapımı tamamlandı.

Hacet Mahallesi Akçalıoğlu Parkı içerisinde bulunan 420 metrekarelik yeşil alana, evcil köpek besleyen vatandaşların köpeklerini gezdirip oynatabilecekleri, içerisinde köpekler için ahşap eğitim parkurları ve köpek tuvaleti olan köpek parkı peyzaj projesi hazırlanarak hizmete açıldı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Hayvanların da mutlu bir şehir ortamında yaşamaları için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Evcil dostlarını yürüyüşe çıkaran vatandaşlarımızın ve hayvan dostlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri bir alanı Alanya’da bir ilke imza atarak hayata geçirdik. Hayvan dostlarımız için bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ANTALYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:27

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