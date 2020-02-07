Bir ilçe, kimliği belirsiz talihliyi merak ediyor Süper Loto'da 15 milyon Antalya'ya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bir ilçe, kimliği belirsiz talihliyi merak ediyor Süper Loto'da 15 milyon Antalya'ya çıktı

İHA

Bir ilçe, kimliği belirsiz talihliyi merak ediyor Süper Loto'da 15 milyon Antalya'ya çıktı

Süper Loto'nun 642'nci çekiliş haftasında büyük ikramiye Antalya’nın Kumluca ilçesine çıktı.
Antalya’nın Kumluca ilçesi Narenciye mahallesi Akçalar Tekel Market Sayısal Loto ve Süper Loto Bayine kupon yatıran talihliye isabet etti. Henüz kimliği belirlenemeyen talihli 15 milyon 673 bin TL’nin sahibi oldu.
Sayısal Loto ve Süper Loto Bayi Ümmü Gülşen Akça Koçyiğit, “Süper Loto’nun 642. haftasında Süper Loto büyük ikramiyesini biz verdik. 15 milyon olarak. İnşallah kazanan uğur getirir. İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. İnşallah Kumlucamız içinde bir şeyler yapar. Faydalı işlerde kullanmalarını bekleriz. İşsiz gençlerimiz var. Yeni iş sahaları açsın. İşsizlerimize iş imkanı versin. Yani para herkese uğur getirsin. Dün akşamdan beri yoğunluk çok, arayan çok. Bundan sonra oraya geliriz. Orada oynarız diyorlar. İnşallah bundan sonra müşterilerimiz artar” dedi.
Vatandaşlar ise kendilerine çıksa işlerini büyüteceklerini, çıkan kişiye de gençlere iş imkanı olması için yeni iş sahaları açmasını tavsiye ettiler.

ANTALYA

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez, dumansız yaşamı ödüllendirecek
YEREL HABERLER Kepez, dumansız yaşamı ödüllendirecek
Alanya'da ilk köpek parkı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Alanya'da ilk köpek parkı hizmete açıldı
Antalya'daki 14 okula depreme dayanıksız raporu çıktı Dayanıksız olduğu tespit edilen ilk, ortaokul ve liselerde yıkım kararı çıktı
YEREL HABERLER Antalya'daki 14 okula depreme dayanıksız raporu ...
Antalya'da arkadaştan gelen milyonluk hırsızlık Antalya'da bir iş adamının ev ve iş yerindeki iki çelik kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldığı ileri sürülen 2’si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı Şüphelilerden birinin iş adamının arkadaşı olduğunu ve evinde yüklü miktarda para bulunduğunu diğer şüphelilere söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER Antalya'da arkadaştan gelen milyonluk ...
Antalya- Konya yolunda kar yağışı
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolunda kar yağışı
Alanya´da 1.2 ton kaçak protein tozu
YEREL HABERLER Alanya´da 1.2 ton kaçak protein tozu
Antalya'da taksi ücretlerine zam Açılış ücreti 4 TL'den 5.5 TL'ye yükseldi Türkiye'de en ucuz taksimetre ayar fiyatı Antalya'da uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Antalya'da taksi ücretlerine zam Açılış ücreti 4 ...
Yağmurun ardından hayat normale döndü
YEREL HABERLER Yağmurun ardından hayat normale döndü
Alanya’da 1 ton kaçak protein tozu ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’da 1 ton kaçak protein tozu ele geçirildi
Kaş’ta Futsal Halk Turnuvası
YEREL HABERLER Kaş’ta Futsal Halk Turnuvası
Serik'te 3 okula depreme dayanıksız raporu verildi
YEREL HABERLER Serik'te 3 okula depreme dayanıksız raporu verildi
Wushu Kung Fu Şampiyonası heyecanı
YEREL HABERLER Wushu Kung Fu Şampiyonası heyecanı
Muratpaşa'dan 13 milyon 133 bin 758 kilogram nitelikli atık
YEREL HABERLER Muratpaşa'dan 13 milyon 133 bin 758 kilogram ...
Bora Duran'la klasikler resitali
YEREL HABERLER Bora Duran'la klasikler resitali
Türkiye'de saatte 12 kişi sigara nedeniyle ölüyor Uzm. Dr. Mehmet Parlak: "Nikotin 10 saniyede beyne etki ediyor"
YEREL HABERLER Türkiye'de saatte 12 kişi sigara nedeniyle ölüyor Uzm. ...
Kaş’ta 10 km’lik yolda stabilize çalışması
YEREL HABERLER Kaş’ta 10 km’lik yolda stabilize çalışması
Eve uyuşturucu baskınına bir gözaltı
YEREL HABERLER Eve uyuşturucu baskınına bir gözaltı
Gözlükçüler odalaştı; kaçak gözlükçüler kapatılacak
YEREL HABERLER Gözlükçüler odalaştı; kaçak gözlükçüler kapatılacak
Kış hastalıklarına karşı 7 'mucize besin' ile smoothie
YEREL HABERLER Kış hastalıklarına karşı 7 'mucize besin' ile ...
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Tuna: "Turu geçecek gücümüz var" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Burada atamadığımız golü orada atmak istiyoruz, turu geçecek gücümüz var"
YEREL HABERLER Tuna: "Turu geçecek gücümüz var" Antalyaspor Teknik ...
Çalımbay'dan maç günü ve saati eleştirisi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Maçların günü ve saati yanlış" "Sıkıştırılmış program, takımları zorda bırakan bir program" "Hazırlık maçı gibi bir maçtı"
YEREL HABERLER Çalımbay'dan maç günü ve saati eleştirisi Sivasspor ...
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-0
YEREL HABERLER Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-0
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X