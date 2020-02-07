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ATSO’dan e-Ticaret e-İhracat seferberliği

İHA

ATSO Başkanı Davut Çetin, ETicaret Eİhracat projesi kapsamında, oda üyelerine yönelik eTicaret, eİhracat Eğitim ve Danışmanlık hizmeti verileceğini açıkladı.

ATSO’dan e-Ticaret e-İhracat seferberliği

ATSO Başkanı Davut Çetin, ETicaret Eİhracat projesi kapsamında, oda üyelerine yönelik eTicaret, eİhracat Eğitim ve Danışmanlık hizmeti verileceğini açıkladı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, eTicaret eİhracat projesi kapsamında, oda üyelerine yönelik eticaret, eihracat eğitim ve danışmanlık hizmeti verileceğini açıkladı. eTicaret eİhracat Eğitimine 2021 Şubat tarihlerinde başlanacağını belirten Davut Çetin, tüm ATSO üyelerini ve çalışanlarını bu projeden faydalanmaya davet etti.
Dijital teknolojilerdeki gelişmeler ile ticarete sınırların ortadan kalktığını vurgulayan Çetin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak eTicaret odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl “eTicarete İlk Adım” başlığı altında bir dizi eğitim ve etkinlik düzenlemiştik. Birçok üyemiz bu vesileyle işlerini internete taşıdılar. 2020 yılında ise “eTicaret, eİhracat Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu projeyle odamız üyelerine, kendi alan adı altında çalıştırabileceği eticaret/eihracat sitesi, eticaret eğitim ve danışmanlığı, dijital reklam ve pazarlama danışmanlıkları ücretsiz verilecek. Bu proje ile üyelerimiz internet üzerinden perakende ve toptan satış yapılabilecek, çok dilli ve para birimleri ile çalışabilen uluslararası eTicaret eİhracat yazılımı ile ulusal ve uluslararası potansiyel müşterilerine erişim imkanlarını arttıracak, ürün ve hizmetlerin bilinirliliğini yükseltecek, yabancı platformlarla entegre, firmaları merkezi bir yönetimle dünyaya daha fazla açabilecekler. eTicaret eİhracat Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti projesi bir yıl devam edecek olup, üyelerimize eğitim ve danışmanlık desteği sağlanacak" ifadelerinde bulundu.

eTicaret eİhracat ile geniş kitlelere ulaşma imkanı
Çetin söz konusu proje ile ATSO üyelerine eTicaret eİhracat panel yönetimi alan adı seçimi, yönlendirme ve mail yönetimi, kategori, marka, ürün, seçenek, özellik yönetimi, tema, logo, banner, fotoğraf, görsel optimizasyon ve yönetimi, sözleşme, blog, içerik sayfaları, iletişim sayfaları, ödeme, kargo, pazaryerleri yönetimi, ödeme ve kargo sistemleri yönetimi, kampanyalar, dil/para birimi yönetimi, dijital reklam ve pazarlama yönetimi, pazaryerleri ve entegrasyonlar, uygulama site kurulumları, alan adı seçimi, yönlendirme ve mail yönetimi, tüm alan adlarında sitelerin açılışları, banner, fotoğraf ve görsellerin hazırlanması, firma gerçek kategori, marka ve ürünlerinin örnek girişi, sosyal medya hesapları ve anlık mesajlaşma yönetimi, ana sayfa/kategori tema düzenlemeleri pazaryerleri ve entegrasyonlar, ödeme sistemi ve kargo testleri gibi konuları içeren iki günlük eğitim verileceğini belirtti. Ayrıca katılımcılara tüm bu hizmetlerden 1 yıl boyunca ücretsiz faydalanacaklarını, her eTicaret sitesinin ihtiyacı olan, ödeme sistemleri ve kargo sözleşmeleri toplu olarak danışman firma tarafından yapılacağını aktardı.

"ATSO üyeleri bu eğitimlere katılmalı"
Eğitime ilgi duyan ATSO üyelerini programa davet eden Çetin, “Projenin ilk eğitimi 2021 Şubat 2020 tarihlerinde ATSO Eğitim Salonunda düzenlenecek. Eğitimleri konunun uzmanları Engin Özgen, Mehmet Erdemi ve Bora Önalan verecek. Bu ufuk açıcı eğitimlere üyelerimizin katlımı çok önemli. İşletmeler için eTicaret ve eİhracat platformu kullanımı, dijital pazarlama, eTicaret operasyon yönetimi kullanımı artık bir gereklilik haline gelmiştir. eTicaret ve dijital veri ekonomisi çağındayız. İşletmelerimiz bu konularda ilerleme sağlamalıdır. Üyelerimizi bu eğitimlere katılmaya davet ediyorum” dedi.
Başkan Çetin, eğitim projesiyle ilgili detaylı bilgilerin www.atso.org.tr/ATSO Akademi internet sayfasından edilebileceğini de sözlerine ekledi.

ANTALYA

07 Şubat 2020 Cuma

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