Büyükşehir Kırkgöz’ün bozulan yollarını yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı İlçesi’ne bağlı Bıyıklı Mahallesi Kırkgöz yolunun bozulan bölümlerini yeniliyor.

Kırsalda yolların konforu ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni yollar açarken mevcut yolların da bakımını yapıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesi Kırkgöz yolunda zamanla deforme olan bölgelerini iş makinalarıyla söküyor. Yağmur suyunun akışını sağlamak için mevcut büz ağızlarını temizleyen ekipler ihtiyaç duyulan bölgelere de büz koyuyor ve şarampolleri temizliyor. Döşemealtı’nda ayrıca Yağca Mahallesi yolunda da bakım onarım çalışmaları yapan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından iki yolu da asfaltlayacak.

ANTALYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.