Başkan Uysal spordaki başarının sırrını anlattı: "Ülkemizin çocuklarına güveniyoruz" Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: "Kendi kendimize yabancı sınırı koyan tek takım olduk" "Bir yabancı oyuncuyla mücadele ediyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Uysal spordaki başarının sırrını anlattı: "Ülkemizin çocuklarına güveniyoruz" Muratpaşa ...

İHA

Muratpaşa Belediyesi büyük bütçelere değil ülkenin çocuklarına güvenen, milli takımlara 25 hentbolcu gönderen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna hızla devam eden bir başarı yakaladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sportif başarının sırrını anlattı.

Başkan Uysal spordaki başarının sırrını anlattı: "Ülkemizin çocuklarına güveniyoruz" Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: "Kendi kendimize yabancı sınırı koyan tek takım olduk" "Bir yabancı oyuncuyla mücadele ediyoruz"

Muratpaşa Belediyesi büyük bütçelere değil ülkenin çocuklarına güvenen, milli takımlara 25 hentbolcu gönderen, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda yoluna hızla devam eden bir başarı yakaladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sportif başarının sırrını anlattı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kadın hentbolunda ekol olan, farklı yaş kategorilerinde milli takımların bel kemiğini oluşturan Muratpaşa’nın başarısının doğru tesisleşme politikası, dünya standartlarında bilimsel antrenman programı ve Antalya’nın, Türkiye’nin çocuklarına duyulan sonsuz güvende yattığını söyledi. Türkiye’de milyonlarca taraftara sahip spor kulüpleri dahi gerek finansal gerek sporcu altyapısında derin bir krizi yaşarken Antalya’da Ümit Uysal başkanlığındaki Muratpaşa Belediyesi ve belediyenin adını taşıyan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, sessiz bir devrime imza atıyor. Doğru tesisleşme politikası, buna eşlik eden dünya standartlarında, bilimsel antrenman programı ve sporun toplumda bir kültür olarak gelişmesi için gerçekleştirilen çalışmalarıyla Muratpaşa, Türkiye’de sporun geleceği olmaya doğru yol alıyor.

"Bir yabancı oyuncuyla mücadele ediyoruz"
Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın Türkiye’de spor, sporcu ve kulüp anlayışını değiştirecek yaklaşımın temel olarak uygulandığı alan olduğunu söyledi. Büyük bütçelere, yabancı oyuncu transferlerine değil mahallelere yayılan spor salonları ve spor okullarıyla kurulan altyapıya güvendiklerini ifade eden Uysal, “Bunun sonucu olarak da kendi kendine yabancı sınırı koyan tek takım olduk. Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde ve Türkiye Kupası’nda sadece 1 yabancı oyuncuyla mücadele ediyoruz” dedi.
Doğru tesisleşme programıyla birlikte dünya standartlarında bilimsel bir antrenman programıyla yeniden yapılandırılan takımla ilgili olarak Uysal, “Antrenörümüz Türkiye’nin en önemli antrenörlerinden Birol Ünsal. Hentbol mantalitesini o belirliyor. Onun dışında biz kondisyonerimizden takviye alıyoruz. Ciddi bir ağırlık ve kondisyon çalışmamız var. Diyetisyenimiz var. Ondan ciddi yardım alıyoruz. Dünya ortalamalarında haftada 1314 saati bulan antrenman programımız var. Altyapımızda 300’ü bulan sporcumuz var. Altyapı hocalarımız çok muntazam çalışıyorlar. Doğru bir örnek sergilemeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Buna sürekli bir yenilik arayışının da eşlik ettiğini ve 60 dakika tabelaya ve diğer faktörlere bakmadan tam mücadele eden bir takım örneği ortaya koyma gayretinde olduklarını belirten Uysal, “Önümüzdeki 1015 yıl Muratpaşa’mızda bütün amatör branşlarda, özellikle kadın hentbolunda bir sporcu açığı olmayacak. Hatta Avrupa derecelerini kovalayacağız diye çalışıyoruz. Onun altyapısını, onun bilimsel ortamını tesis etmiş durumdayız. Hiçbir şeyi eksik bırakmamaya ve titizlikle takip etmeye gayret gösteriyoruz. Sporcularımız da bu yeni düzene hevesle uyum sağlıyorlar. Onlar da başarılı olmak istiyorlar. Onlar da dünya klasmanında olmak istiyorlar. Bu çabaların içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Milli takıma en çok oyuncu gönderen belediye
Bu anlayış ve yapısal dönüşüm çerçevesinde Muratpaşa, bugün kadın hentbolunda her yaş kategorisinde milli takımlara en çok oyuncu gönderen takım oldu. Muratpaşa, A ve Genç Milli Kadın hentbol takımlarının geçen yıl 1826 Kasım’da Antalya’da yaptığı hazırlık kampına 15 sporcusunu gönderdi. Antrenörlüğünü Muratpaşa’nın deneyimli hocası Birol Ünsal’ın yaptığı A Milli Takım kadrosunda Muratpaşa’dan Merve Durdu, Döne Gül Bozdoğan, Cansu Akalın, Eda Nur Kılıç, Ayşenur Sormaz, Kübra Sarıkaya yer aldı. Genç Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 22 kişilik kadrosunda ise Muratpaşa Belediyespor'dan Öznur Özdemir, Saliha Hatun Çelik, Sinem Yapıcı, Betül Karaaslan, Gizem Yapıcı, Fulya Naime Bozyurt, Şükran Beytekin, Berfin Şen ve Burcu Özdemir çağrıldı. Ayrıca, 13–14 yaş grubu kız milli takımının Ağustos ayında Ankara’da düzenlediği gelişim kampına da Muratpaşa’dan 10 hentbolcu katıldı.

"Bakış açısını değiştiriyoruz"
Uysal, bu uzun soluklu yolculuğun aslında Türkiye’nin amatör sporlara bakış açısını değiştirme amacı taşıdığını söyledi. Bunun için öncelikli olarak bir amatör spor tanımının yapılması gerektiğini belirten Uysal, amatör sporların geniş kitleler tarafından yapılması gerektiğini, bu çerçevede sporun bir kültür olarak topluma yayılması gerektiğini kaydetti. Uysal, "Hem tansiyon, şeker, kanser gibi kronik baş belalarından kurtulmalıyız hem de toplumumuz daha rahatlamış, daha rehabilite olmuş, daha enerjisini sarf etmiş, daha barışçı, daha güzel bir hayat kurmalıyız. Kötü alışkanlıklardan da gelecek nesillerimizi korumalıyız. Dolayısıyla amatör sporlar genel olarak insanımızın, milletimizin sağlığını arttırma mekanizması. Böyle görmek lazım. Birini yenme vakası, yenme yenilme vakası olarak görmemek lazım" dedi.
Sporda başarılı ülkelerin amatör sporlara bu şekilde yaklaştığını, Muratpaşa’da da bakış açısının böyle olduğunu dile getiren Uysal, bunun tesisleşmeden antrenman programlarına ve spor okullarına kadar uygulandığını kaydetti. Başkan Uysal, tüm bu çalışmaların ve anlayışın uygulama merkezinin ise Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı olduğunu söyledi.

Tesisleşme politikası
Uysal, Türkiye’de değişmesi gereken spor anlayışının şehirlerin meydanlarına sporcusu ve seyircisi olmayan olimpik sahalar yaparken Muratpaşa’da tesisleşmenin mahallelerden başladığını söyledi. Uysal, “Kitlelerin spor yapacağı onlarca spor sahası olmalı. Kitlelerimiz spor yapsın, oradan süzülenler de bir olimpik salonda yarışsın. Mahallelerinizde spor yapılabilecek salonunuz yoksa kalkıp bir tane olimpik saha yapmanın çok bir manası yok. Çünkü içine Afrika’dan spor yapacak kişiler getirmek durumunda kalıyoruz” diye konuştu.
Muratpaşa’da bu bakış açısıyla 5 mahallede eğitim saatleri içinde öğrencilerin bu saatler dışında tüm mahallelinin kullanabileceği spor salonları inşa ettiklerini, 6’ncısının da inşaatına başladıklarını kaydeden Uysal, bunun yanı sıra 2 çadır tipi salon, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi, buz pateni pisti yatırımlarını da gerçekleştirdiklerini söyledi. Muratpaşa’da spor salonlarının sayısını 10’a çıkarmayı planladıklarını kaydeden Başkan Uysal, tüm bu tesisleşmenin de Kızılarık Mahallesi’nde projelendirilen Muratpaşa Eğitim, Yaşam ve Spor Merkezi’ne bağlanacağını kaydetti.

Spor okulları ve yardımlar
Tesisleşmede Muratpaşa’da doğru ve örnek bir modeli gerçekleştirirken yılda 3 dönem spor okulları açtıklarını söyleyen Uysal, çocuk ve gençlerle birlikte yetişkinlere yönelik birçok branşta açılan spor okullarının yanı sıra Muratpaşa Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine gerek maddi gerekse spor malzemesi yardımlarında bulunduklarını da dile getirdi.

Sezonun başarıları
Muratpaşa Belediyespor'un genç sporcuları, Ocak ayında düzenlenen Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası finalinde Sivas Belediyespor'u yenerek kupayı Antalya'ya getirdi. Muratpaşa Belediyespor squash takımı, 2019 Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 3 Türkiye şampiyonluğuyla 6 kürsü derecesi elde etti.
Muratpaşa Belediyespor U18 erkek basketbol takımı, mücadele ettiği U18 Erkekler Antalya Ligi final grubunun çıkma başarısı göstererek adını Afyonkarahisar’da 1014 Mart tarihlerinde yapılacak Genç Erkekler Bölge Şampiyonası’na yazdırdı. Muratpaşa Belediyespor ritmik cimnastik takımı Almanya’nın başkenti Berlin’de 2427 Ocak’ta düzenlenen Uluslararası Diadem Cup’ta 7 birincilik elde etti.

ANTALYA

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya, 2019’da tesislerin doluluk oranında yüzde 68,3 ile zirvede Antalya’da tesise geliş 23,2 milyon, geceleme sayısı 94,1 milyon olarak belirlendi Türkiye’deki otellerin doluluk oranı 2019'da yüzde 11 arttı Geçen yıl Türkiye otellerinde yüzde 12'lik artış ile geceleme sayısı 211 milyon gece ile rekor kırdı
YEREL HABERLER Antalya, 2019’da tesislerin doluluk oranında yüzde ...
JASAT dedektifleri cezaevi firarisini yakaladı
YEREL HABERLER JASAT dedektifleri cezaevi firarisini yakaladı
Yangında alevlerin arasında kalan ev sahibi yaralandı Alanya'da çıkan iki ayrı yangında bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yangında alevlerin arasında kalan ev sahibi ...
Tesis doluluğunda Antalya yine zirvede
YEREL HABERLER Tesis doluluğunda Antalya yine zirvede
AESOB Başkanı Dere: "Küçük işletmeler turizm vergisinden muaf olmalı"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Küçük işletmeler turizm ...
Bahçe kapısının üzerinden atlarken bacağına demir korkuluk saplandı Site görevlisi, bacağına saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bahçe kapısının üzerinden atlarken bacağına demir ...
İbradı’da Maşat Su Kaynağı’na bakım
YEREL HABERLER İbradı’da Maşat Su Kaynağı’na bakım
İnanç istismarcısına 75 yıl hapis cezası Antalya’da, ‘sende ölüm büyüsü var’ diyerek insanları kandıran ve cinsel istismarda bulunan dolandırıcıya ceza yağdı
YEREL HABERLER İnanç istismarcısına 75 yıl hapis cezası Antalya’da, ...
90 evsiz Bimekan çatısı altında
YEREL HABERLER 90 evsiz Bimekan çatısı altında
Büyükşehir Kırkgöz’ün bozulan yollarını yeniliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Kırkgöz’ün bozulan yollarını yeniliyor
ATSO’dan e-Ticaret e-İhracat seferberliği
YEREL HABERLER ATSO’dan e-Ticaret e-İhracat seferberliği
Dini inancı kullanarak dolandırıcılık ve cinsel saldırıya 75 yıl hapis
YEREL HABERLER Dini inancı kullanarak dolandırıcılık ve cinsel ...
Kumluca'da, 15 milyon liranın sahibi aranıyor
YEREL HABERLER Kumluca'da, 15 milyon liranın sahibi aranıyor
Binadan kopan beton parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Antalya'da 'ölümle burun buruna gelmek' deyimi gerçek oldu Fırtınadan dolayı binanın çatısından kopan beton parça kaldırıma düştü O sırada kaldırımda bulunan vatandaş, 1 saniyeyle ölümden döndü Olayı anlatan esnaf Alper Bora Ünal: "Çocuk çıktı, beton dibine düştü. Bir saniyeyle kurtuldu" "Dışarıya çıkıp rahat rahat kahvemizi içemiyoruz"
YEREL HABERLER Binadan kopan beton parçanın altında kalmaktan ...
Bir ilçe, kimliği belirsiz talihliyi merak ediyor Süper Loto'da 15 milyon Antalya'ya çıktı
YEREL HABERLER Bir ilçe, kimliği belirsiz talihliyi merak ...
Kepez, dumansız yaşamı ödüllendirecek
YEREL HABERLER Kepez, dumansız yaşamı ödüllendirecek
Alanya'da ilk köpek parkı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Alanya'da ilk köpek parkı hizmete açıldı
Antalya'daki 14 okula depreme dayanıksız raporu çıktı Dayanıksız olduğu tespit edilen ilk, ortaokul ve liselerde yıkım kararı çıktı
YEREL HABERLER Antalya'daki 14 okula depreme dayanıksız raporu ...
Antalya'da arkadaştan gelen milyonluk hırsızlık Antalya'da bir iş adamının ev ve iş yerindeki iki çelik kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldığı ileri sürülen 2’si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı Şüphelilerden birinin iş adamının arkadaşı olduğunu ve evinde yüklü miktarda para bulunduğunu diğer şüphelilere söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER Antalya'da arkadaştan gelen milyonluk ...
Antalya- Konya yolunda kar yağışı
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolunda kar yağışı
Alanya´da 1.2 ton kaçak protein tozu
YEREL HABERLER Alanya´da 1.2 ton kaçak protein tozu
Antalya'da taksi ücretlerine zam Açılış ücreti 4 TL'den 5.5 TL'ye yükseldi Türkiye'de en ucuz taksimetre ayar fiyatı Antalya'da uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Antalya'da taksi ücretlerine zam Açılış ücreti 4 ...
Yağmurun ardından hayat normale döndü
YEREL HABERLER Yağmurun ardından hayat normale döndü
Alanya’da 1 ton kaçak protein tozu ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’da 1 ton kaçak protein tozu ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X