Otobüsle çarpışan otomobil sürücüsü veteriner hekim, öldü

'Babam ve ben'

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü 2 çocuk babası veteriner hekim Mehmet Ali Yıldız (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Serik ilçesi D-400 yolu Yukarıkocayatak kavşağında meydana geldi. Veteriner hekim Mehmet Ali Yıldız yönetimindeki 07 AZN 81 plakalı otomobil ile Ömer Bülent Başdemir (42) yönetimindeki Tokat Seyahat'e ait 60 TS 075 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Yıldız, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Ali Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna konuldu.

Acı haberi alarak hastaneye gelen Yıldız'ın yakınları, fenalık geçirdi. Otobüs şoförü Ömer Bülent Başdemir ise gözaltına alındı.



ANTALYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:27

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