(Görüntülü) Para nakil aracıyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde para nakil aracıyla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.Olay, saat 14.00 sıralarında Gazipaşa´ya 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa yönüne giden, Hasan Adısan'ın (32) kullandığı 06 CEE 836 plakalı para nakil aracı ile karşı yönden gelen Eray Erbaş (41) yönetimindeki 07 EYT 89 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Nakil aracında maddi hasara yol açan kazada, otomobil sürücüsü Eray Erbaş ile beraberindeki Gönül Erbaş (43), Mehmet Efe Erbaş (16), Burak Erbaş (7) ve Murat Karatağ (73) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil, jandarma, bölge trafik polisi, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Murat Karatağ ile Mehmet Efe Erbaş, buradaki müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan D400 karayolu, araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak trafiğe açıldı.



ANTALYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:27

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