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Turunç Masa'ya yılın ilk ayında 12 bin başvuru

İHA

Muratpaşa Belediyesi'nin bir yönetişim sistemi olarak uyguladığı Turunç Masa, 2020'nin ilk ayında 12 bin 562 başvuru alırken ilçe sakinlerinin memnuniyet oranı yüzde 88.69 olarak gerçekleşti.

Turunç Masa'ya yılın ilk ayında 12 bin başvuru

Muratpaşa Belediyesi’nin bir yönetişim sistemi olarak uyguladığı Turunç Masa, 2020’nin ilk ayında 12 bin 562 başvuru alırken ilçe sakinlerinin memnuniyet oranı yüzde 88.69 olarak gerçekleşti.
Muratpaşa Belediyesi’nin, alışılagelmiş halkla ilişkiler masalarından çok daha fazlasını sunan ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın bir model olarak en ince ayrıntısına kadar üzerinde çalıştığı Turunç Masa, Aralık 2014’ten bu yana ilçe sakinlerinin belediyedeki gözü kulağı olarak çalışıyor. Çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web, basın gibi araçlar üzerinden ilçenin nabzını tutan, Muratpaşalıların belediye yönetimine katılmalarını sağlayan Turunç Masa’nın 24 saat hizmet veren 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi’ne 19 bin 375 çağrı gelirken belediye fuayesinde yer alan Başvuru Masası ise 23 bin 546 kişiyle yüz yüze iletişim kurdu. Turunç Masa’nın Koordinasyon Merkezi ise yılın ilk ayında 16 bin 271 görüşme gerçekleştirdi.
Ocak ayında Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerinden ulaşan talep, öneri ve şikayetlerin tam 12 bin 562’sini başvuru haline getirip değerlendirilmek üzere belediyenin ilgili birimlerine gönderildi. 113 başvuru ise yetki ve sorumluluklar dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi, CLK Akdeniz gibi kurumlara iletildi. Ocak ayında nüfusa oranla en fazla başvuru, Ermenek, Çağlayan ve Fener mahallelerinden gelirken Muratpaşa Belediyesi, tüm birimlerinin çözüm odaklı yaklaşımı, hız, etkinlik ve kapsayıcılığıyla yüzde 88.69 memnuniyet sağladı.

ANTALYA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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