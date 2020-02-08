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(Görüntülü) Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa şampiyonluğu 

DHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde ikamet eden dünya şampiyonu milli sporcu Müşerref Özdemir (16), Macaristan?ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu unvanını da elde etti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ikamet eden dünya şampiyonu milli sporcu Müşerref Özdemir (16), Macaristan?ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu unvanını da elde etti.
Milli karateci Müşerref Aydemir, 2019 yılında 11'inci Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası kumite kategorisinde, 47 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu. 16 yaşındaki milli karateci, dün de mücadele ettiği Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda aynı kategoride altın madalya kazanmayı başardı.
BABA TAHSİN ÖZDEMİR: KIZIMIN BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRMESİ TÜM AİLEMİ VE YÜCE TÜRK MİLLETİMİZİ GURURLANDIRDI
Müşerref?in gelecek de daha büyük başarılar yakalayacağını belirten babası Tahsin Özdemir, "Kızımın bu başarısı bizleri sevindirirken, mücadele sonunda şanlı Türk bayrağımızı göndere çektirmesi beni, tüm ailemi ve yüce Türk milletimizi gururlandırdı. Kızım kendisini bu işe adadı ve daha birçok başarıya da imza atacağına eminim. Kendisinin 20 Şubat'ta doğum günü ve kendisine de böyle büyük bir doğum günü hediyesi vermiş oldu? diye konuştu.

ANTALYA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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