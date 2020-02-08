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Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında MHP Antalya İl Başkanı Durgun: "Milliyetçi hareket duadır, ...

İHA

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP'nin kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket vatan sevgisinin kefili, Türk milletine mensubiyetin kazancı, muhabbetin kavlidir. Nizamı alem yolunda, turana atılacak her kutlu adıma, daha nice 51 yıllara" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında MHP Antalya İl Başkanı Durgun: "Milliyetçi hareket duadır, duruştur"

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP'nin kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket vatan sevgisinin kefili, Türk milletine mensubiyetin kazancı, muhabbetin kavlidir. Nizamı alem yolunda, turana atılacak her kutlu adıma, daha nice 51 yıllara" dedi.
MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP'nin kuruluşunun 51. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. "Merhum Başbuğumuz 51 yıl evvel bugün, 9 Şubat 1969 tarihinde Adana’ da Türkiye’ nin şanlı geleceği için yeni bir başlangıcı, yeni bir çağı, yeni bir Ergenekon’ u müjdelemişti" diyen Durgun, "Gerçekleşen bu kutlu doğum ile özünü Türk İslam ülküsünden almış Türk Milliyetçiliği fikri, siyasi bir harekete büründü. O siyasi tescilimizin, yani partimizin adı ise Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Amblemimiz 'Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet' düsturuyla üç hilalin mührüyle oluştu. MHP asırlarca üç kıtada hüküm sürmüş milletimizin 21. yüzyıl yürüyüşünde milli diriliş ve milli uyanışın sembolü haline geldi. 51 yıllık Türk siyasetinde ülkemizden ve Türk milletinden yana duruş belirten partimizin kurucu Genel Başkanı olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz, partimizin kurucular kurulu, teşkilatlarımızın her kademesinde görev almış ve isimlerini buradan tek tek sayamayacağımız tüm partililerimizi, ülküdaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, dua ve fatihalarla yad ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Milliyetçi hareket duadır, duruştur"
Durgun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partinin yarım asırlık tarihinde inançla elde ettiği siyasi birikimlerini son 23 yıldır, ülke, millet ve parti lehine aldığı milli kararları onurlanarak izlediklerini dile getirdi. "Ülkesini, Milletini, Devletini ve partisini çok seven bir lidere sahip olduğumuz için Şanı Yüce Allah' a ne kadar şükretsek azdır" diyen Durgun, "Bu vesile ile toplumsal merkezin siyasal izdüşümü konumunda, Türk milletinin gönlünde yer bulmuş milliyetçi hareketin bir bireyi olmaktan onur duyan Antalyamızdaki her partilimizi de saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin her kademesinde görev yapan tüm ülküdaşlarımıza vermiş oldukları hizmetten dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Unutulmamalıdır ki, milliyetçi hareket duadır, duruştur dirayettir, ömürdür, onurdur, olgunluktur, akıldır, şuurdur, sabırdır, mağduriyettir, mahkumiyettir, şehadettir, çabadır, çalışmadır, emektir. Milliyetçi Hareket vatan sevgisinin kefili, Türk milletine mensubiyetin kazancı, muhabbetin kavlidir. Nizamı alem yolunda, turana atılacak her kutlu adıma, daha nice 51 yıllara" dedi.

ANTALYA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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