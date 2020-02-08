(Görüntülü) Antalyaspor'un adı 'Fraport TAV Antalyaspor' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Antalyaspor'un adı 'Fraport TAV Antalyaspor' oldu

DHA

ANTALYASPOR ile Antalya Havalimanı işletici firması Fraport TAV arasında 1.5 yıl süreli isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

ANTALYASPOR ile Antalya Havalimanı işletici firması Fraport TAV arasında 1.5 yıl süreli isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.
Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda yapılan imza töreni, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fraport-TAV Genel Müdürü Deniz Varol'un katılımıyla gerçekleşti. Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak bölgenin önemli değeri Antalyaspor ile birlikte önemli bir yola çıktıklarını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Çok onur ve gurur verici bir anı yaşıyoruz. Bu dün gerçekleşen anlaşmanın üzerine yapılan bir sözleşme değil, çok uzun süredir üzerinde uzun mesailer harcayarak bugüne geldik. Fraport ve TAV biri Almanya'da diğeri Türkiye topraklarında doğmuş sektörün iki devi olarak, yine bölgemizin en büyük değerlerinden Antalyaspor'la birleşerek, her iki tarafa da kazan kazan uygulaması üzerinden destek vermek, her iki tarafın da başarılarını taçlandırmak için yola çıkıyoruz. Tüm Antalyalılara hayırlı uğurlu olsun" dedi.
2016'dan beri başkanlık görevi sürecinde ilk takım ismi sponsorluğu anlaşmasının imzalandığını belirten Ali Şafak Öztürk, başkanlığı dönemindeki en büyük sponsorluk anlaşması olduğunu da söyledi. Dünya futbolundaki sponsorlukların öneminin yükselerek değer kazandığını belirten Öztürk, "Son dönemde Türk futbolunda da bu dönem özellikle harcama limitleri ve vergi ağırlıkları açısından takım ismi sponsorluklarının da önemini artıyor. Hatta dünya futbolunda yaklaşık 111 yıldır göğüs sponsorluğu almayan Barcelona bile artık sponsorluk alıyor. Yani şunu görüyoruz, sponsorluklar dünya ve Türk futbolunda artık çok önemli olacaktır" diye konuştu.
Antalyaspor ve Antalya için Fraport TAV ortaklığına teşekkür eden Öztürk, şöyle dedi:
"Sadece Antalyaspor'a değil, Antalya şehrine çok ciddi bir yatırım yapmış oluyorlar. Bizim daha önce isim sponsorluğu yapmama nedenlerimizden bir tanesi de doğru partneri, doğru markayla doğru yol haritasında ilerlemememizden de kaynaklanıyordu ve Fraport TAV ortaklığı kesinlikle doğru bir değerdir. Antalyaspor'un gücünü daha da yükselterek devam edebileceği bir değerdir. Böyle ciddi destek ve yatırımı sadece Antalyaspor'a değil Antalya şehrine yaptıkları için. 1.5 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. İnşallah daha da uzun bir beraberliğimiz olur. Zaten daha önce de destekleri vardı ama şimdi çok güzel bir şekilde pekiştirmiş olduk."
Başkan Öztürk, Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski'nin transferinde de bu anlaşmanın kesinlikle etkisi olduğunu belirterek, "Zaten önceden görüşmelerimizin başlamasının nedeni de buydu, 1.5-2 aydır görüşmelerimiz sürüyordu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sunduğu harcama limitleriyle ilgili dönemde de sponsorluk anlaşmasıyla gelmesinde bu çapta ve Türk kamuoyunun da takdir ettiği transferlerin yapılmasında bu ortaklığın çok ciddi payı olmuştu" dedi.

ANTALYA

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsveçli çift, erken doğan kızları Alicia için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER İsveçli çift, erken doğan kızları Alicia için yardım ...
Bir günde dört mevsim yarış
YEREL HABERLER Bir günde dört mevsim yarış
Bir günde dört mevsim yarış
YEREL HABERLER Bir günde dört mevsim yarış
Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 yendi
YEREL HABERLER Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 ...
Arkadaştan gelen milyonluk hırsızlığa 5 tutuklama
YEREL HABERLER Arkadaştan gelen milyonluk hırsızlığa 5 tutuklama
Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
ATM dolandırıcıları düzeneği sökmek isterken polise yakalandı
YEREL HABERLER ATM dolandırıcıları düzeneği sökmek isterken polise ...
Antalya semalarında Sığırcıkların dansı Tarihi kaleiçi semalarını mesken tutup adeta şov yaptılar
YEREL HABERLER Antalya semalarında Sığırcıkların dansı Tarihi ...
Vali Karaloğlu'dan Finike çıkarması Vali Karaloğlu restore edilecek tarihi evlerle ilgili çalışmaların biran önce başlatılmasını istedi.
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'dan Finike çıkarması Vali Karaloğlu ...
Şizofren oğuldan baba cinayetine kan donduran savunma Kendisine görünen iki kişinin 'babasının şeytan olduğuna' ikna ettiğini söyledi Babasını otel odasında kafasını duvara vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Şizofren oğuldan baba cinayetine kan donduran ...
Antalyaspor'un adı 'Fraport TAV Antalyaspor' oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor'un adı 'Fraport TAV Antalyaspor' oldu
Şüpheli araçta uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şüpheli araçta uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 ...
Manavgat'ta Toros Et Süt Tanzim Satış Mağazası açıldı
YEREL HABERLER Manavgat'ta Toros Et Süt Tanzim Satış Mağazası açıldı
Antalyaspor'da sponsorluk anlaşması Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Kulübü ile Fraport TAV arasında 1,5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da sponsorluk anlaşması Süper Lig ...
Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında MHP Antalya İl Başkanı Durgun: "Milliyetçi hareket duadır, duruştur"
YEREL HABERLER Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında MHP Antalya İl ...
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Aygün'den AÜ'ye övgü
YEREL HABERLER ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Aygün'den AÜ'ye övgü
(Görüntülü) Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa şampiyonluğu 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Milli karateci Müşerref Özdemir'den ...
Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa şampiyonluğu
YEREL HABERLER Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa ...
Alanya´da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, şeytan gibi bir şeydi
YEREL HABERLER Alanya´da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, ...
Miniklere 112 eğitimi
YEREL HABERLER Miniklere 112 eğitimi
Annesinden Furkan'a ikinci şans
YEREL HABERLER Annesinden Furkan'a ikinci şans
Muratpaşa’dan sedef kakma kursu
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan sedef kakma kursu
Turunç Masa'ya yılın ilk ayında 12 bin başvuru
YEREL HABERLER Turunç Masa'ya yılın ilk ayında 12 bin başvuru
Mağdur avukat, savcı isimleri karıştırınca sanık oldu
YEREL HABERLER Mağdur avukat, savcı isimleri karıştırınca sanık oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X