ATM dolandırıcıları düzeneği sökmek isterken polise yakalandı

ATM cihazlarına kart kopyalama düzeneği yerleştirerek dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, ATM'den düzeni sökmeye geldikleri sırada yakalandı.

Antalya başta olmak üzere birçok ilde farklı bankalara ait ATM cihazlarına “Deep İnsert Skimmer” olarak tabir edilen kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşa ait banka/kredi kartlarından nakit para çeken şüphelilerin eşkalleri tespit edildi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.



Sökmeye geldiklerinde yakalandılar

Eşkalleri belirlenen 2 şüpheli şahsın Lara bölgesinde bulunan bir ATM cihazına kart kopyalama cihazı taktıkları bilgisi elde edilmesi üzerine, şüpheliler gece geç saatlerde ATM cihazında bulunan kart kopyalama düzeneğini sökmeye geldikleri esnada görevlilerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan Ş.A. isimli şahsın 6 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu, diğer şüpheli K.Ş. isimli şahsın ise 21 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu ortaya çıktı.



Gizli kamera düzenekleri ele geçirildi

Şüpheli şahıslara ait üst, araç ve ikamet aramalarında; kart kopyalama düzenekleri, kart şifresini öğrenmek için kullanılan gizli kamera düzenekleri, çok sayıda manyetik şeritli kart, 1 adet sahte sürücü belgesi, suçtan elde edildiği tespit edilen para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden ele geçirilen manyetik şeritli kartlar üzerinde yapılan incelemede; çok sayıda başka şahıslara ait banka/kredi kartı bilgilerinin kopyalanarak nakit çekim yapılmaya hazır hale getirildiği anlaşıldı. Yine şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede de suç unsuru çok sayıda veri kaydına rastlanıldı.

Şüpheli şahıslar haklarında yapılan işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

ANTALYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:36

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.