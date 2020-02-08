Bir günde dört mevsim yarış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bir günde dört mevsim yarış

DHA

-ANTALYA'da düzenlenen 'Maviden Beyaza Antalya' etkinliğinde sporcular ve sporseverler bir günde 4 mevsimi yaşadı. Sabah Konyaaltı Sahili'nde yüzen sporcular, ardından 50 kilometre bisiklet sürdü. Etkinlik, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki pistte yapılan kayak yarışlarıyla sona erdi.

-ANTALYA'da düzenlenen 'Maviden Beyaza Antalya' etkinliğinde sporcular ve sporseverler bir günde 4 mevsimi yaşadı. Sabah Konyaaltı Sahili'nde yüzen sporcular, ardından 50 kilometre bisiklet sürdü. Etkinlik, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki pistte yapılan kayak yarışlarıyla sona erdi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kentin doğal ve iklimsel güzelliklerinin tanıtımı amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği 'Maviden Beyaza Antalya' kış sporları organizasyonu büyük heyecanla başladı. 'Yüzsürkay' olarak adlandırılan etkinlikte sporcular, ilk önce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yüzmeyle başladı. Yüzücülerin soğuk havadan korunmak için mayolarının üzerine mont giyip ayaklarını da çorapla soğuktan korudukları dikkati çekti. Bazı sporcular ise yüzme yarışı öncesinde sarıldıkları havlularla ısınmaya çalıştı. Etkinlik kapsamında sporcular ve izleyenler bir günde dört mevsimi yaşadı. Her etap için 30 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte yüzme yarışının ardından bisikletçiler 50 kilometrelik zorlu tırmanışa karşı pedal çevirdi. Bisikletli sporcuların dik yokuştan oluşan parkur boyunca oldukça zorlandığı dikkati çekti. Parkur Saklıkent Kış Sporları Merkezi'nde sona ererken, burada kayak sporcuları start aldı. 2,5 kilometrelik pistte kayak yapan sporcular renkli görüntüler oluşturdu. Kış sporları organizasyonu kayak etkinliği ile sona erdi.
ANTALYA'NIN TANITIMA BÜYÜK KATKI
Maviden Beyaza Antalya Kış Sporları Organizasyonu'nun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, etkinliği Antalya turizminin çeşitlenmesi ve tanıtımı açısından çok önemsediklerini vurguladı. Antalya'nın dünyada aynı gün hem kayak yapılabilen, hem de denize girilebilen nadir kentlerden biri olduğunu vurgulayan Çetin, şunları söyledi:
"Antalya'da aynı gün içerisinde Toroslar'da kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı'nda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Bu özellik, Antalya'yı dünyadaki birçok turizm destinasyonundan farklı kılan bir zenginlik. Geçen yıl Saklıkent'te kayak yarışı ile başlatmıştık. Bu sene tam tersini yaptık. Konyaaltı'ndan yüzme yarışı ile startını verdik. Sporcular için de izleyenler için de çok güzel ve heyecanlı bir organizasyon oldu. Zor bir parkur olmasına rağmen tüm sporcularımız ve görevlilerimiz en küçük bir olumsuzluk yaşamadan yarışlarımızı tamamladık. Bu etkinliği Antalya turizminin tanıtımı için çok önemsiyoruz. Umuyorum bu etkinliği önümüzdeki süreçte uluslararası düzeye taşıyacağız. Hedefimiz gelecek yıllarda dünyaca ünlü sporcuları kentimizde ağırlamak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarışlardan görüntüler
Genel detaylar

ANTALYA

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsveçli çift, erken doğan kızları Alicia için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER İsveçli çift, erken doğan kızları Alicia için yardım ...
Bir günde dört mevsim yarış
YEREL HABERLER Bir günde dört mevsim yarış
Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 yendi
YEREL HABERLER Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 ...
Arkadaştan gelen milyonluk hırsızlığa 5 tutuklama
YEREL HABERLER Arkadaştan gelen milyonluk hırsızlığa 5 tutuklama
(Görüntülü) Antalyaspor'un adı 'Fraport TAV Antalyaspor' oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalyaspor'un adı 'Fraport TAV ...
Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
ATM dolandırıcıları düzeneği sökmek isterken polise yakalandı
YEREL HABERLER ATM dolandırıcıları düzeneği sökmek isterken polise ...
Antalya semalarında Sığırcıkların dansı Tarihi kaleiçi semalarını mesken tutup adeta şov yaptılar
YEREL HABERLER Antalya semalarında Sığırcıkların dansı Tarihi ...
Vali Karaloğlu'dan Finike çıkarması Vali Karaloğlu restore edilecek tarihi evlerle ilgili çalışmaların biran önce başlatılmasını istedi.
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'dan Finike çıkarması Vali Karaloğlu ...
Şizofren oğuldan baba cinayetine kan donduran savunma Kendisine görünen iki kişinin 'babasının şeytan olduğuna' ikna ettiğini söyledi Babasını otel odasında kafasını duvara vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Şizofren oğuldan baba cinayetine kan donduran ...
Antalyaspor'un adı 'Fraport TAV Antalyaspor' oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor'un adı 'Fraport TAV Antalyaspor' oldu
Şüpheli araçta uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şüpheli araçta uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 ...
Manavgat'ta Toros Et Süt Tanzim Satış Mağazası açıldı
YEREL HABERLER Manavgat'ta Toros Et Süt Tanzim Satış Mağazası açıldı
Antalyaspor'da sponsorluk anlaşması Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Kulübü ile Fraport TAV arasında 1,5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da sponsorluk anlaşması Süper Lig ...
Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında MHP Antalya İl Başkanı Durgun: "Milliyetçi hareket duadır, duruştur"
YEREL HABERLER Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında MHP Antalya İl ...
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Aygün'den AÜ'ye övgü
YEREL HABERLER ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Aygün'den AÜ'ye övgü
(Görüntülü) Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa şampiyonluğu 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Milli karateci Müşerref Özdemir'den ...
Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa şampiyonluğu
YEREL HABERLER Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa ...
Alanya´da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, şeytan gibi bir şeydi
YEREL HABERLER Alanya´da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, ...
Miniklere 112 eğitimi
YEREL HABERLER Miniklere 112 eğitimi
Annesinden Furkan'a ikinci şans
YEREL HABERLER Annesinden Furkan'a ikinci şans
Muratpaşa’dan sedef kakma kursu
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan sedef kakma kursu
Turunç Masa'ya yılın ilk ayında 12 bin başvuru
YEREL HABERLER Turunç Masa'ya yılın ilk ayında 12 bin başvuru
Mağdur avukat, savcı isimleri karıştırınca sanık oldu
YEREL HABERLER Mağdur avukat, savcı isimleri karıştırınca sanık oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X