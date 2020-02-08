Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi Yarışmada 91 öğrenciye altın hediye edildi

Türkiye genelinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesinin Antalya ayağı, ödül töreniyle son buldu. Törende yarışmaya katılan 650 erkek öğrenciden sureleri ezberleyen 91’ine altın, geri kalan 559 öğrenciye ise çeşitli hediyeler takdim edildi.

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesi, 2030 Ocak tarihleri arasında Türkiye’nin farklı şehirlerinde belirlenen camilerde yapıldı. Türkiye geneli yaklaşık 10 bin öğrencinin katıldığı yarışmaya, Antalya’dan ise 650 öğrenci katıldı. Yarışmada 91 erkek öğrenci namazları ve tüm sureleri ezberleyerek, 1’nci olmaya hak kazandı.

Yaşları 6 ila 13 arasında değişen öğrenciler için Çelebi Sultan Mehmet Cami’nde tören düzenlendi. Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftü Yardımcısı Osman Demirel, Muratpaşa Müftüsü Gençlik Koordinatörü Gökhan Çoban, Kepez Müftüsü Metin Arcaklıoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Tütüncü, programın kültür merkezi yerine camide yapılmasını tebrik etti. Tütüncü, “Hazreti Muhammed’imizin kültür merkezi de, eğitim merkezi de, yönetim merkezi de camilerdi. Hazreti peygamberimiz ümmetini de caminin etrafında ve içerisinde hayal etti. O yüzden bu güzel etkinlik bir kültür merkezi yerine böylesi bir camide yapıldığı için herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Tütüncü yarışmaya katılım gösteren çocukları tebrik ederek, konuşmasını sonlandırdı.

Tören sonunda 91 öğrenciden 83’üne çeyrek altın, 3 öğrenciye 1 gram altın, 4 öğrenciye ise yarım gram altın hediye edildi. Diğer 559 öğrenciye ise katılımlarından dolayı çeşitli hediyeler takdim edildi.

Aynı zamanda Kepez ilçesinden dereceye giren 3 öğrenciye de, Başkan Tütüncü tarafından bisiklet hediye edildi.



ANTALYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:36

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.