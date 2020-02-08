-ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi.

Manavgat'ta bir otelde düzenlenen satranç şampiyonasına 100'ü kadın olmak üzere 517 sporcu katıldı. Şampiyonanın son gününde büyükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 6 kategoride final karşılaşmaları yapıldı. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Manavgat İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya ve diğer yetkililer, kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını törenle verdi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle:

KATEGORİ A

1) Ünal Dönmez

2) Uğur Deniz

3) Süleyman SaltıkKATEGORİ B

1) Ercan Şen

2) Selim Tambay

3) Rahman TurgutKATEGORİ C

1) Cemal Fırat

2) İbrahim Çaltaşı

3) Recep YılmazerKADINLAR

1) Zeynep Güleryüz

2) Ayten Cansel Özkan

3) Özlem ErtenGENÇLER

1) Atakan Sarsam

2) Emre Eren Balcı

3) İsmail UysalYILDIZLAR

1) Eymen İnce

2) Oğuzhan Sevim

3) Furkan Efe DağTAKIMLAR

1) Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

2) Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü

3) Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü



ANTALYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

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