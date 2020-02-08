Mağdur kadın avukat, sanık olarak gösterilince şok oldu Mağdur edildiği diyetisyen B.Ö, yerine kendisi sanık gösterilen avukat Burcu Özen şoku yaşadı İddianamede isimlerin karıştığı iddiası Görülen ikinci duruşmanın ardından beraat eden Özen, mağdur edildiğini hatta çevresinde dalga konusu bile olduğunu kaydetti

Antalya’da yaşayan 25 yaşındaki avukat Burcu Özen, gittiği güzellik merkezinde yaşadığı mağduriyet sonucu mahkemelik oldu. Savcılığın iddianamede isimleri karıştırması üzerine, diyetisyen B.Ö yerine avukat Burcu Özen sanık oldu. Görülen ikinci duruşmanın ardından beraat eden Özen, mağdur edildiğini hatta çevresinde dalga konusu bile olduğunu kaydetti.

Burcu Özen, 1,5 yıl önce Muratpaşa ilçesinde soğuk lipoliz uygulamasıyla bölgesel yağlarını aldırmak için bir güzellik merkezine gitti. Diyetisyen B.Ö. tarafından soğuk lipoliz yöntemiyle zayıflama uygulaması yapılan avukat Özen'in iki bacağında yanıklar oluşmaya başladı. Mağdur olan Burcu Özen, diyetisyen hakkında savcılığa suç duyurusunda, Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu.

Suç duyurusunun ardından 13. Asliye Ceza Mahkemesinde "Taksirle yaralama" suçlamasından dava açıldı. Sağlık Bakanlığı da güzellik merkezinin bu işlemi yapmaya yetkisinin olmadığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Bakanlığın da başvurusu üzerine 18. Asliye Ceza Mahkemesinde de dava açıldı. 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianameyi okuyan avukat Özen, diyetisyen B.Ö. yerine sanık olarak kendi isminin yazıldığını gördü. Özen, tüm girişimlerine rağmen yanlışlığı düzelttiremedi ve iki kez sanık olarak duruşmaya girmek zorunda kaldı. Mahkeme avukat Burcu Özen'in suçsuz olduğuna, avukatına da hazineden 3 bin 400 lira vekalet ücreti ödenmesine, diyetisyen B.Ö. hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını karar verdi. Yaşadıklarını anlatan Özen, yapılan yanlışlık karşısında neye uğradığına şaşırdığını söyledi.



"Şok oldum"

İki bacağında da kalıcı yanıklar olduğunu anlatan Burcu Özen, "Taksirle yaralamadan, diyetisyen B.Ö hakkında dava açıldı. Sağlık Bakanlığına şikayet ettim. Bakanlık da yetkisiz işlem yaptığı için dava açtı. Savcılığın iddianame hazırlamasında bir hata oldu, diyetisyen ile benim isim benzerliğim vardı. Diyetisyen yerine sanık olarak ben görünüyordum dosyada. Bunu da hakim onayladı. Dava bana açıldı. Sanık olarak yargılana kişi ben oldum. Mağdur olduğum dosyada sanık olarak yargılandım. Avukat olarak adliyede hep vekil olarak kişileri savunduğum yerde sanık olarak yargılanmak beni şok etti. Bu durumda adalet tarafından da mağdur edildim. “dedi.



"Dalga konusu oldum"

Yapılan iki duruşma sonucunda beraat aldığını kaydeden Özen, “Yine de mağduriyet yaşadım. Süreç uzadı. Diyetisyenin yargılanması gereken yerde dosya daha fazla uzadı. Diyetisyen taksirle yaralamadan yargılanıyor. Sağlık Bakanlığının açacağı dava içinde mahkememe suç duyurusunda bulundu. Tekrardan dava açılacak süreç uzadı. İnşallah bu kez isim karışıklığı olmasın mümkünse de benim ismim geçmesin. Olmaz diye dua ediyorum. Zaten çevremde çok kişi dalga geçti, herkes tarafından biliniyorum. Sanık olarak yargılanmak beni üzdü.”ifadelerine yer verdi.

Özen, yapılan isim yanlışlığına ilişkin şikayette bulunmayı planladığını belirtti.

ANTALYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:36

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.