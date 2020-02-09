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14 yıldır girdiği diyalizden bağış böbrekle kurtuldu

DHA

KONYA'da, mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğunu öğrenen ve 14 yıldır haftada 3 kez diyalize giren Murat Özyılmaz (28), trafik kazası sonucu ölen bağışçının böbreğiyle Antalya'da organ nakli olarak diyalizden kurtuldu. Küçüklüğünden beri klasik otomobillere hayranlığı olan Özyılmaz, "Klasik otomobillere olan merakım beni hayata bağladı, 14 yıl diyalize girdim bu sayede hayattan kopmadım" dedi.
Konya'da oturan Murat Özyılmaz, henüz 14 yaşındayken mide bulantısı ve iştahsızlık şikayetiyle gittiği Konya Tıp Fakültesi Hastanesi'nde böbreklerinin çalışmadığı belirlenince acil olarak diyalize bağlandı. Haftada 3 gün diyalize girerek hayatını sürdüren ve bu sırada Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Özyılmaz, aynı zamanda organ nakli bekleme listesine yazıldı. 14 yıl boyunca diyaliz tedavisi gören Özyılmaz'a müjdeli haber iki hafta önce geldi. Geçirdiği trafik kazası sonrasında götürüldüğü hastanede yapılan tedavilere cevap vermeyerek beyin ölümü gerçekleşen Ş.B.'nin (25) ailesi tarafından bağışlanan organlarından bir böbreği, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Özyılmaz'a başarıyla nakledildi. Sağlık durumu iyi olan ve nakille diyalizden kurtulan Murat Özyılmaz, "Organ nakli koordinatörünün açtığı telefonla hayatım değişti. 14 yıl sonra gelen böbrek bağışıyla hayata tutundum. Diyalizle geçen yıllarım geride kaldı. Bağış yapan aileye teşekkür ederim. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Organlarınızı bağışlayın toprak olmasın" dedi.
KLASİK ARABA TUTKUSU
Diyaliz tedavisi sürecinin oldukça zor geçtiğini, zor günleri ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle atlatabildiğini, klasik otomobil tutkusu sayesinde hayata bağladığını ifade eden Özyılmaz, "Konya'da arkadaşlarımla birlikte Murat 124 grubunu kurduk. İsmim de arabam da Murat, grubumuzla birlikte Türkiye'de tüm illere seyahatler düzenleyip kamp yapıyoruz. Böbrek nakli olduğum için turlara ara verdik. Hastaneden çıkınca sağlığım elverdiğince Murat arabamla turlara devam edeceğiz" diye konuştu.
'OĞLUM YENİDEN DOĞDU'
Murat Özyılmaz'ın annesi Gülden Özyılmaz, "Çok mutluyum çünkü oğlum sağlığına kavuştu. Organ nakli oldu ve diyalizden kurtuldu. Diyaliz dönemlerinde çok zor günler yaşadı. Organ bağışlayanlara teşekkür ediyorum. Verici aileden de doktorlardan da Allah razı olsun. Oğlum yeniden doğmuş gibi sevindim" dedi.
BÖBREK HASTALIĞI SİNSİ
AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu, Özyılmaz'ın bundan sonraki yaşamında aldığı gıdalara dikkat edip periyodik kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, "Böbrek hastalığı, sinsi başlangıç gösteriyor. Bir anda ortaya çıkabilir. Dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle tansiyon ve şeker hastaları, düzenli kontrol yaptırmalı. Sağlıklı olduğunu düşünenler de periyodik kontrolden geçmeli" diye konuştu.

ANTALYA

09 Şubat 2020 Pazar

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