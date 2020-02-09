Alman kurt köpeklerine, özel eğitim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alman kurt köpeklerine, özel eğitim

DHA

ANTALYA'da faaliyet gösteren GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde sosyalleşme, koruma ve itaat eğitimleri gören Alman kurt köpekleri, kimi zaman kötü niyetli kişiyi etkisiz hale getirirken, kimi zaman ise yardıma muhtaç bir hayvana veya insanı koruyor.

ANTALYA'da faaliyet gösteren GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde sosyalleşme, koruma ve itaat eğitimleri gören Alman kurt köpekleri, kimi zaman kötü niyetli kişiyi etkisiz hale getirirken, kimi zaman ise yardıma muhtaç bir hayvana veya insanı koruyor.
Merkezi Antalya'da bulunan GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde, köpek eğitimleri sürüyor. Muratpaşa ilçesi Kırcami'de doğa ile iç içe arazide kurulan derneğin eğitim kampında, ırk köpeklerin eğitimleri yapılıyor. Dernek başkanı Boran Aydın ve yardımcılarının birlikte çalıştığı kampta, köpeklere sosyalleşme, koruma ve itaat gibi temel eğitimler veriliyor. İşçi sınıf olarak adlandırılan koruma amaçlı eğitilen köpeklerin yanı sıra, sportif etkinliklerde jüri karşısına çıkarak yarışma köpeği olarak adlandırılan sporcu köpeklere de itaat ve disiplin eğitimi veriliyor.
İKİ CİVCİVİ YAVRUSU GİBİ KORUDU
Boran Aydın, eğitimli bir köpeğin, sahibinin en yakın arkadaşı olacağını söyledi. Aydın, eğitimli bir köpeğin iki civcivi nasıl koruduğunu da uygulamalı gösterdi. İki civcivin yanına bıraktığı, koruma eğitimi almış 'Junior' adlı Alman kurt köpeğinin sosyal tepkisini gösteren Aydın, "Görüyorsunuz, iki civcivi önce yaladı. Daha sonra patilerinin arasına alarak olası bir tehlikeye karşı onları korumaya aldı. Civcivlere zarar verecek bir unsur yaklaştığında onları korumak için tüm gücüyle mücadele edecektir" dedi.
KÖPEKLERE DOĞRU EĞİTİM
Normal şartlarda civciv gibi küçük canlıların sokakta veya doğada kolay av olarak görüldüğünü, eğitimli köpeğin ise onları yardıma ihtiyacı olan canlı olarak algıladığını kaydeden Aydın, "Burada eğitim verdiğimiz köpeğin civcivlere yaklaşımını test ettik. Ne kadar sosyal bir köpek olduğunu gözlerimizle gördük. İnsanların bir köpeğe yaklaşımı ve davranışı o köpeğin karakteri için bir etken. İnsanlara, hayvanlara ve araçlara saldıran bir köpek yerine, eğitimle sosyal bir köpek ortaya çıkartıyoruz. Köpeğin karakterine göre doğru eğitimin ne kadar etkili olduğunu hayvanseverlere anlatmaya çalışıyoruz. Bir insan nasıl isterse köpeği o şekilde yetiştirir. Hayvanların, insanlarla birlikte hayatı paylaşmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
SOSYALLEŞME VE İTAAT
Eğitimlerin bunlarla da sınırlı olmadığını aktaran Aydın, "Şehir hayatında bir köpek için en önemli eğitim, sosyalleşme ve itaat. Bunların yanında koruma da önemli. Koruma eğitimleri, kademe kademe verilen ciddi bir eğitim. Çünkü insanlar her köpek sahibini korur diye düşünüyor. Halbuki bu yanlış bir yaklaşım. Köpeklerin doğası gereği en etkili yeri çenesidir. Fakat her köpek çenesini doğru kullanamaz. Bunun da eğitimi var" dedi.

ANTALYA

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şafak mahallesinde asfalt yenileme çalışşması
YEREL HABERLER Şafak mahallesinde asfalt yenileme çalışşması
Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde 
YEREL HABERLER Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde 
Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü Çarpmanın şiddetiyle başındaki kaskı fırlayan sürücü yaralandı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden ...
Kıdemli kent sakinleri için yepyeni bir hayat
YEREL HABERLER Kıdemli kent sakinleri için yepyeni bir hayat
Sevgililer Gününde Sema Moritz’le Aşka Dair konseri
YEREL HABERLER Sevgililer Gününde Sema Moritz’le Aşka Dair konseri
14 yıldır girdiği diyalizden bağış böbrekle kurtuldu
YEREL HABERLER 14 yıldır girdiği diyalizden bağış böbrekle kurtuldu
17 yılda 30 bin kişilik sporcu ordusu yetiştirdi
YEREL HABERLER 17 yılda 30 bin kişilik sporcu ordusu yetiştirdi
Görme engelliler satrançta yarıştı
YEREL HABERLER Görme engelliler satrançta yarıştı
Antalya'da zincirleme trafik kazası
YEREL HABERLER Antalya'da zincirleme trafik kazası
Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona ...
Manavgat ırmağında su seviyesi yükseldi, tesisler su altında kaldı
YEREL HABERLER Manavgat ırmağında su seviyesi yükseldi, tesisler su ...
Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evde yangın çıkardı
YEREL HABERLER Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evde yangın ...
Mağdur kadın avukat, sanık olarak gösterilince şok oldu Mağdur edildiği diyetisyen B.Ö, yerine kendisi sanık gösterilen avukat Burcu Özen şoku yaşadı İddianamede isimlerin karıştığı iddiası Görülen ikinci duruşmanın ardından beraat eden Özen, mağdur edildiğini hatta çevresinde dalga konusu bile olduğunu kaydetti
YEREL HABERLER Mağdur kadın avukat, sanık olarak gösterilince şok ...
"Maviden Beyaza Antalya" ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER "Maviden Beyaza Antalya" ödülleri sahiplerini buldu
Antalya'da denizden çıkıp bisikletle dağa tırmanan sporcuların zorlu mücadelesi "Maviden Beyaza Antalya" Kış Spor Organizasyonu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Antalya'da denizden çıkıp bisikletle dağa tırmanan ...
İsveçli çift, erken doğan kızları Alicia için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER İsveçli çift, erken doğan kızları Alicia için yardım ...
Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi Yarışmada 91 öğrenciye altın hediye edildi
YEREL HABERLER Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi Yarışmada ...
Bir günde dört mevsim yarış
YEREL HABERLER Bir günde dört mevsim yarış
Bir günde dört mevsim yarış
YEREL HABERLER Bir günde dört mevsim yarış
Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 yendi
YEREL HABERLER Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 ...
Arkadaştan gelen milyonluk hırsızlığa 5 tutuklama
YEREL HABERLER Arkadaştan gelen milyonluk hırsızlığa 5 tutuklama
(Görüntülü) Antalyaspor'un adı 'Fraport TAV Antalyaspor' oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalyaspor'un adı 'Fraport TAV ...
Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
ATM dolandırıcıları düzeneği sökmek isterken polise yakalandı
YEREL HABERLER ATM dolandırıcıları düzeneği sökmek isterken polise ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X