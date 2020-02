Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde 

TÜRKİYE'nin en önemli örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezi Antalya'da, üreticiler dün geceyi seralarında ürünleri için zirai don nöbeti tutarak geçirdi.

Sera üretiminin merkezi konumundaki Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçiler, gece sıfırın altına düşen havada ürünlerinin donmaması için serada nöbet tuttu. Akşam saatlerinden itibaren aileleriyle seralara giren üreticiler, sobaları yakarak, içerideki havanın 2-3 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba sarf etti. Domates, salatalık ve biber gibi ürünler yetiştiren çiftçiler, vakit geçirmek ve uyumamak için de komşu seraları ziyaret edip, diğer çiftçilerle sohbet etti, birbirlerine ikramlarda bulundu.

'3-4 GÜN DAHA HAVANIN SOĞUK OLACAĞINI ÖĞRENDİK'

Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, havanın soğuduğu günlerde akşam saatlerinden başlayarak, sabaha kadar seralarda don nöbeti tuttuklarını ve bu nöbetin en az 3-4 gün daha süreceğini söyledi. Meteorolojiden aldıkları bilgilere göre nöbet tuttuklarını aktaran Işık, "3-4 gün daha havanın soğuk olacağını öğrendik. Bu süre içerisinde ürünlerimizin donmaması ve soğuktan etkilenmemesi için seralarımızda sobaları yakacağız. Salı gününden itibaren de yağmur başlayacakmış. Yağmur başlayınca don olayı ortadan kalmış olacak. Şu an seramızda domates var. Yakıt olarak odun kullanıyoruz. Sobalarımız bir seferde 150 kilo odun alıyor. Bu odun yaklaşık 2 saat gidiyor. Sabaha kadar her sobayı en az 6 kez odunla dolduruyoruz. Havanın soğumasıyla odun ve kömür fiyatlarında çok fazla olmasa da bir artış oldu. Bazı esnafın yaptığı bu zamları fırsatçılık olarak değerlendiriyoruz. Yaktığımız odun ve kömür, otomatikman seradaki ürünün maliyetini yükseltiyor" dedi.

SERA ÜRETİCİLERİ İÇİN ZOR GÜNLER BAŞLADI

Kumluca ilçesinde de örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler için zorlu don nöbeti süreci başladı. Güneş batınca suni yağmurlama sistemlerini çalıştıran üreticiler, saat 21.00 sıralarında seraların içindeki odun sobalarını da yaktı. Seralarındaki sebzelerin soğuktan etkilenmemesi için gece boyunca uyumadan sobalarını kontrol eden üreticiler sabaha kadar ürünlerinin başını bekledi.

'HİÇ UYKU YOK'

Sarıkavak Mahallesi'nde sera üretimi yapan Cahit Karataş, "Derece şu anda 3'e düştü, başladık. Biberlerimizi don almaması için sabaha kadar sobaları kontrol ediyoruz. 15 soba var. Bir ötekine bir berikine koşturuyoruz. Hiç uyku yok, sabaha kadar koşturuyoruz. Dereceye bakıyoruz. Gündüz de seralardaki sobaların yanına odun çekiyoruz" dedi.

'ÖLMESİN DİYE MÜCADELE EDİYORUZ'

Beşikçi Mahallesi'nde sera üreticilerinden Özcan Karakuş, "Ürünlerimizi don almasın diye sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Boşluksuz. Çünkü elektrik gider. Yağmurlamalarımız sönebilir. Sobalarımız geçer. Sobalarımız geçince yarım saat uyuduysak bitkilerimizi don alır. Derecelerimiz seranın içinde şu anda 2 civarında. 2'nin üzerinde yağmurlamamız çalışıyor. Bu şekilde sabah kadar sobamızı yakıp, akşama kadar da ürünlerimizin toplanmasını, gübrelemesini takip ediyoruz. Tekrar odun kesiyoruz. Hazırlıyoruz. Şu günlerde uyku yok. Para kazanması gerçekten çok zor olan bir noktadayız. Dışarıdan her şey güzel gözükür. Kasaya girdiği gibi değil, kasaya girinceye kadar şu sebzelerin hali perişan. Ölmesin diye mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'ÜRÜNÜMÜZÜ ÇÖPE ATMIŞ OLURUZ'

Aynı mahalledeki üreticilerden Mutlu Peker, "Gece nöbetine başlamış bulunmaktayız. Yağmurlamamızı hava kararır karamaz çalıştırdık. Ama soğuk çoğalınca mecburen sobalarımızı yakmak zorunda kaldık. Şu anda derece dışarıda sıfır. Seranın içi 2,5 civarında. 8 soba var. Hiç durmadan sabaha kadar soba soba geziyoruz. Bir yandan sönmemesi için karıştırıyoruz. Kontrol etmez de dereceyi sıfırın altına düşürürsek burada kabak var, soğuklarda tepesi ister istemez etkileniyor. Tamamen erir. Eridikten sonra yolmak (sökmek) zorunda kalırız. Ürünümüzü çöpe atmış oluruz. Yazık, günah olur bize. İşte bizim gece gündüz nöbette koşturmamız çoluk çocuğumuzun rızkı için, ülkemize bir şeyler katmak için. Çünkü bizim kabağımız genelde ihracata gider" dedi.

'DIŞARIDA SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ DERECE'

Kasapçayırı Mahallesi çiftçilerinden Ünal Kökce, "Seralarımızın üstünde yağmurlamalarımız var. Altında sobaları yakıyoruz. Şu anda dışarıda sıfırın altına düştü derece. Seranın içini 2,5 derecede tutmaya çalışıyoruz. Derece 2'nin altına düşerse, sebzelerimiz ölür. Biz aç kalırız" diye konuştu.

'CİDDİ BİR MÜCADELE VAR'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Dün itibariyle don olayı başladı. Salı gününe kadar devam edecek. 4 gün boyunca gündüz odun hazırlayacağız. Sabaha kadar da yakacağız. Sebzelerimizin üşümemesi için ciddi bir mücadele var. Çiftçilerimiz gerçekten çok rezil bir durumda ama fiyatlar bu şekilde giderse alacağız inşallah" dedi.

'SABAHA KADAR BURADAYIZ'

Sarıkavak Mahallesi çiftçilerinden Abdil Girgin de "Dün itibariyle başlayan don, bugün de devam ediyor. Saat 20.30 sıralarında yağmurlamaları çalıştırdık. Derceler 2'ye, 3'e düştü. Sebzelerimizin üşümemesi için sobalarımızın başına geçtik. Odunlarımızı sobalarımıza atıyoruz. Sabaha kadar da buradayız. Sabaha kadar uyumadan sobalarımızı kontrol edeceğiz. Bir saat bile geçirdiğimiz zaman sebzelerimizi don alır. Don alınca da her şeye suya düşer. Emeklerimiz boşa gider. Gelin çiftçinin halini görün" diye konuştu.



