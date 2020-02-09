Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü Çarpmanın şiddetiyle başındaki kaskı fırlayan sürücü yaralandı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü kask sayesinde ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kaskı, başından çıkıp metrelerce ileriye düştü. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Dolunay Karademir’in kullandığı 07 ATU 82 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Abdullah Şensoy’un kullandığı 07 AHK 018 plakalı ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışma sırasında motosikletten fırlayarak yola düşen motosiklet sürücüsü Dolunay Karademir yaralandı. Olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Karademir, başındaki kask ve üzerindeki motosikletçi montu sayesinde kazayı ucuz atlattı. Kaza anında çarpışmanın etkisiyle sürücünün havaya fırlayıp yere düşmesi ve aynı anda kaskın da çarpmanın şiddetiyle başından çıkıp metrelerce ileri fırlaması sariye saniye kaydedildi.

ANTALYA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:25

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