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Antalya'da eksi 2'yi gören üretici seralarda don nöbetine başladı

İHA

Antalya'da hava sıcaklıklarının eksi 2'ye kadar düşmesi üzerine sera üreticileri, sebzelerini don vurmaması için geceleri soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

Antalya’da hava sıcaklıklarının eksi 2'ye kadar düşmesi üzerine sera üreticileri, sebzelerini don vurmaması için geceleri soba yakarak nöbet tutmaya başladı.
Kumluca ilçesinde seralarında örtü altı turfanda sebze üretimi yapan çiftçiler, ürünlerini soğuktan korumak için don nöbeti tutmaya başladı. Güneş batınca suni yağmurlama sistemlerini çalıştıran üreticiler, saat 21.00'den itibaren seraların içindeki odun sobalarını da yakmaya başladı. Seralarındaki sebzelerin soğuktan etkilenmemesi için gece boyunca uyumadan sobalarını kontrol eden üreticiler, gece boyunca nöbet tutuyor.
Sarıkavak Mahallesi'nde serada üretim yapan Cahit Karataş, “Derece şu anda 3'e düştü, başladık. Biberlerimizi don almaması için sabaha kadar sobaları kontrol ediyoruz. 15 soba var, sobadan sobaya koşturuyoruz. Hiç uyku yok, sabaha kadar çalışıyoruz. Dereceye bakıyoruz. Gündüz de seralardaki sobaların yanına odun çekiyoruz” dedi.

"Şu günlerde uyku yok"
Beşikçi Mahallesi'ndeki üreticilerden Özcan Karakuş, “Ürünlerimiz don almasın diye sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Çünkü elektrik kesilip yağmurlamalarımız sönebilir. Sobalarımız sönebilir. Sobalarımız söndüğünde yarım saat müdahale etmezsek bitkilerimizi don alır. Derecelerimiz seranın içinde şu anda 2'yi gösteriyor. 2 derece üzerinde yağmurlamamız çalışıyor. Bu şekilde sabaha kadar sobamızı yakıp, akşama kadar da ürünlerimizin toplaması, gübrelemesini takip ediyoruz. Tekrar odun kesiyoruz, hazırlıyoruz. Şu günlerde uyku yok. Para kazanması gerçekten çok zor olan bir noktadayız. Dışarıdan her şey güzel gözükür. Kasaya girdiği gibi değil, kasaya girinceye kadar şu sebzelerin hali perişan. Ölmesin diye mücadele ediyoruz” diye konuştu.

"Ülkemize güzel bir şeyler katmak için"
Üreticilerden Mutlu Peker de, “Gece nöbetine başlamış bulunmaktayız. Yağmurlamamızı hava kararır kararmaz çalıştırdık. Ama soğuk çoğalınca mecburen sobalarımızı yakmak zorunda kaldık. Şu anda derece dışarıda sıfır. Seranın içi 2,5 civarında. 8 tane soba var. Hiç durmadan sabaha kadar soba soba geziyoruz. Bir yandan sönmemesi için karıştırıyoruz. Kontrol etmez de dereceyi sıfırın altına düşürürsek burada kabak var. Soğuklarda tepesi ister istemez etkileniyor. Tamamen erir, eridikten sonra yolmak (sökmek) zorunda kalırız. Ürünümüzü çöpe atmış oluruz. Yazık günah olur bize. İşte bizim gece gündüz nöbette koşturmamız çoluk çocuğumuzun rızkı için, ülkemize bir şeyler katmak için. Çünkü bizim kabağımız genelde ihracata gider” ifadelerini kullandı.

"Don olayı başladı"
Kasapçayırı Mahallesi çiftçilerinden Ünal Kökce, “Seralarımızın üstünde yağmurlamalarımız var. Altında sobaları yakıyoruz. Şu anda dışarıda sıfırın altına düştü derece. Seranın içinde 2.5 tutmaya çalışıyoruz. Derece 2'nin altına düşerse sebzelerimiz ölür. Biz aç kalırız” dedi.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “Dün itibarıyla don olayı başladı. Salı gününe kadar devam edecek. 4 gün boyunca gündüz odun hazırlayacağız. Sabaha kadar da yakacağız. Sebzelerimizin üşümemesi için ciddi bir mücadele var. Çiftçilerimiz gerçekten çok rezil bir durumda ama fiyatlar bu şekilde giderse alacağız inşallah” şeklinde konuştu.

"Sebzelerimiz üşümesin diye"
Sarıkavaklı çiftçilerden Abdil Girgin ise, "Dün itibarıyla başlayan don bu gün de devam ediyor. Saat 20.30 sıralarında yağmurlamaları çalıştırdık. Dereceler 2'ye, 3'e düştü. Sebzelerimizin üşümemesi için sobalarımızın başına geçtik. Odunlarımızı sobalarımıza atıyoruz. Sabaha kadar da buradayız. Sabaha kadar uyumadan sobalarımızı kontrol edeceğiz. Bir saat bile geçirdiğimiz zaman sebzelerimizi don alır. Don alınca da her şey suya düşer. Emeklerimiz boşa gider. Gelin çiftçinin halini görün” dedi.

ANTALYA

09 Şubat 2020 Pazar

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