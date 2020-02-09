Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 19'uncu Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu İrlandalı Damien McGrane oldu.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada, 26 ülkeden 236 golfçü mücadele etti. Dört gün süren turnuvada sporcular toplam 72 çukurda şampiyon olabilmek için yarıştı. Turnuvada profesyonel kategoride İrlandalı Damien McGrane birinci oldu. McGrane ayrıca 5 bin Euro'luk ödülün de sahibi oldu. Organizasyonda Robin Goger ve Liam Bond ikinciliği paylaştı.

Takımlar kategorisinde Carya golf sahasında oynanan rauntta profesyonel golfçü Bülent Karataş, amatörler Ayda Safin, İlshat Shahiahmetof ve Nikolay Lipatov oluşan takım, National golf sahasında oynanan rauntta ise profesyonel golfçü Whitby Smith, amatör golfçüler Richard Milner, Gary Moore ve Lan Birch den oluşan takım birinci oldu.

Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Mafrion Rudzky, erkeklerde Christian Matzey, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda Aylin Kök, erkeklerde Kristo Kallavus kazandı.

Turnuva sonunda Regnum Carya Otel'de ödül töreni ve gala gecesi düzenlendi. Buradaki törende dereceye girenlere ödüllerini Golf-Mad Organizasyon Sorumlusu ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, Golf-Mad Direktörü Edward Lainchbury, Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Üyesi temsilcisi Eser Deniz ve turizmci Ramazan Üçdan verdi.

Turnuvada dereceye girenlere toplam 70 bin Euro ödül dağıtıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ödül töreninden görüntüler



ANTALYA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:25

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