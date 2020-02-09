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Antalya’ya örnek dönüşüm Güveren’de başladı

İHA

Antalya’ya örnek dönüşüm Güveren’de başladı

Kepez Belediyesi’nin en büyük projelerinden biri olan Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi başladı. Şeffaflık ilkesi ile gerçekleştirilen ihalenin ardından Başkan Tütüncü’nün, yüklenici firmaya yer tesliminde bulunması ile Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilk kazma vuruldu.
Kepez’in Gülveren Mahallesi’ndeki tarihi dönüşümün ikinci adımı da atıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şeffaflık ilkesiyle yapılan ihale sürecinin ardından, yüklenici firma Pınarlar İş Ortaklığı temsilcisi İbrahim Sert’e yer tesliminde bulundu. Gülveren mahallesinde gerçekleşen yer teslimi sırasında konuşan Başkan Tütüncü, tarihi bir ana tanıklık edildiğini söyledi. Hafta başında yüklenici firma ile protokol imzalanmasıyla, kentsel dönüşüm sürecinin başladığını belirten Başkan Tütüncü, “Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, 2 yıl gibi bir süre içinde tamamlanmış olacak. Buradaki hak sahibi hemşehrilerimizden hiçbir bedel almadan ve inşaat sürecinde de kiralarını ödemek suretiyle onları konut sahibi yapıyoruz” diye konuştu.

"Gülveren’de örnek proje"
Gülveren kentsel dönüşümünün aslında gecekondunun modern bir şehre dönüşmesi konusunda örnek bir kentsel dönüşüm modeli olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Parsel bazında küçük küçük metrekarelerle inşaat yapıp, kenti bir beton dokusu haline dönüştüren kentsel dönüşüm mantığından artık hızla uzaklaşılması gerektiği kanaatindeyiz. Parsel bazında değil, ada bazında daha büyük parseller bazında kentsel dönüşüm modelleri artık eskiyen konut stokuna son derece iyi gelecek bir model. Biz Kepez Belediyesi olarak son 6,7 yılda bu kentsel dönüşüm modelini hemşehrilerimize benimsetme, onlara bu kentsel dönüşüm modelinin artık çağın ihtiyaçlarına uygun kentsel dönüşüm modeli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bundan evvel Yeni Emek mahallesinde yaptığımız kentsel dönüşümün mantığında da bu vardı. Yine aynı şekilde Masa Dağı eteklerini kapsayan 8 mahallede de hayata geçirmeye çalıştığımız kentsel dönüşüm modeli de budur. Gülveren’de de hayata geçirmeye çalıştığımız kentsel dönüşüm modeli de bunun ta kendisidir” dedi.

"Yeni Emek ve Masa Dağı’nda da aynı model"
"Burada parsel bazında bir kentsel dönüşüm öngörseydik, daha önce yapılanları takip etseydik, ortaya küçücük binalar çıkacaktı” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “O küçücük binalarda bazı hak sahiplerinin 1 daire edecek kadar metre kareye sahip olamadıkları bir manzarayla, dolayısıyla hemşehrilerimizin kentsel dönüşümden bekledikleri tatmini ortaya çıkaramayan bir modelle onları karşı karşıya bırakacaktık. Bununla beraber kentsel dönüşümün mantığına ve ruhuna çok uygun olmayan modeli burada ortaya koymuş olacaktık. Bu ne şehircilik bakımından beklentileri, ne de burada hak sahiplerinin beklentilerini karşılayacaktı. Yeni Emek’deki model neyse, aslında buradaki model de onun bir benzeri. Şimdi Masa Dağı’nın 8 mahallesinde hayata geçirmeye çalıştığımız kentsel dönüşüm modeli de bu" ifadelerinde bulundu.

"Derenin kuşunu, derenin taşıyla vurma"
Gülveren kentsel dönüşümünün bir başka özelliği olduğuna da değinen Tütüncü, “Belediyemize ait bir ticari parsel bulunmaktaydı. Bu ticari parselin üzerine artı bir değer getirmek suretiyle buradaki gecekonducu hak sahibi hemşehrilerimizin binalarını inşa edecek bir finans meydana getirilmiştir. Dolayısıyla bu yöntemin akıllardaki ismi; derenin kuşunu, derenin taşıyla vurma modelidir. Biz belediye olarak burada bir ekonomik değer meydana getirdik. O ekonomik değeri de belediye kasasını, belediye kesesine yük olmayacak şekilde hemşehrilerimizin bu kentsel dönüşüm projesinde kullanılmak üzere çok önemli bir kaynak haline getirmek suretiyle bu kentsel dönüşümün fonlamasını aslında oradan yapıyoruz. Bu da çok önemli bir modeldir. Demek ki biz; geniş çapta bölgesel kentsel dönüşüm projelerinde ekonomik bir değeri belediye olarak üretebilir ve o ürettiğimiz değerle de kentsel dönüşüm fonlaybiliriz. Gülveren kentsel dönüşümünün diğer önemli bir hususu da, buranın bütün aşamaları kamuoyunun gözlerinin önünde, tam bir şeffaflık ve açıklıkla ve hesap verilebilirlikle oluşturulmuştur. Burada 6 yıllık süreçte ne yapılmak istenmişse halkın gözünün önünde yapılmıştır. İhaleyle ilgi süreçte son derece şeffaflık ilkesiyle yapılmıştır“ diye konuştu.

"Hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz"
Tütüncü, ihaleyi alan yüklenici firmanın Antalyalı bir firma olmasının da il ekonomisine katkısı açısında önemli olduğuna da değindi. Kepez Belediyesi’nin yüklenici firma ile el ele vererek, Gülveren’deki hemşehrilerinin mutluluğu için çalışacağına da değinen Tütüncü, projenin 7 Şubat 2022 tarihinde tamamlanacağını ve bu süreçte hak sahiplerine de kiraların tıkır tıkır verileceğini söyledi. Başkan Tütüncü konuşmasının ardından Pınarlar İş Ortaklığı temsilcisi İbrahim Sert’e işyeri teslim tutanağını teslim etti. İbrahim Sert’de “İnşallah kısa zamanda Gülveren’i hak sahiplerine kazasız ve belasız telim etmeyi düşünüyoruz. Allah’ım bizleri utandırmasın” dedi.
Konuşmaların ardından Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin startını veren ilk kazma vuruldu.

Gülveren Projesi
İhalesi, ‘konut yapımı karşılığında arsa satışı’ modeli şeklinde kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleşen Gülveren kentsel dönüşüm projesi, 65 bin 911 metrekare alanda yaklaşık 160 gecekonduyu ve 135 hak sahibini kapsıyor. Proje kapsamında 12 katlı 6 bloktan oluşan 320 daire inşa edilerek, hak sahiplerine verilecek. Proje ile hak sahiplerine konforlu, modern, sosyal tesis imkanlarının olduğu konutlarda yaşama imkanı sunulacak. Proje ile kültür merkezi, kütüphane, spor alanları ve yeni yeşil alanlar da kazandırılacak.

ANTALYA

09 Şubat 2020 Pazar

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