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Öykü Arin'in annesinden dizideki kök hücre sahnesine tepki

DHA

'ÖYKÜ Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyasını düzenleyen Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, bir dizide kök hücre bağışıyla ilgili sahnede yanlış anlaşılabilecek ve bağış yapmak isteyenleri korkutacak görüntüler olduğunu belirterek, "İlik bekleyen ailelerden özür dilenmeli. Çok yanlış bilgi veriliyor. Milyonlarca insanı korkuttular" dedi.

'ÖYKÜ Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyasını düzenleyen Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, bir dizide kök hücre bağışıyla ilgili sahnede yanlış anlaşılabilecek ve bağış yapmak isteyenleri korkutacak görüntüler olduğunu belirterek, "İlik bekleyen ailelerden özür dilenmeli. Çok yanlış bilgi veriliyor. Milyonlarca insanı korkuttular" dedi.
İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı (5), tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.
KAMPANYA BİNLERCE KİŞİYE UMUT OLDU
Geçen sene başlatılan kampanya kapsamında milyonlarca kişiye kök hücre bağışı hakkında bilgi verdiklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, bir ay içerisinde 100 bin kişinin kök hücre bağışında bulunduğunu hatırlattı. Kampanya süresinde binlerce kişinin yaptığı kök hücre bağışı sayesinde ilik bekleyen kişilere umut olduklarını anlatan Yazıcı, "Türkiye'de birçok kişiyle el ele vererek kök hücre bağışı hakkında yoğun çaba sarf ettik. Çok sayıda hastaya umut olduk, uyumlu eşleşmeler sağlandı ve hayatları kurtuldu" dedi.
'ÖZÜR DİLEMENİZ GEREKİYOR'
Yazıcı, bu sezon bir televizyon kanalında yayınlanan dizideki kök hücre bağışı sahnesindeki görüntülerin, ilik bekleyen ailelerin tepkisine neden olduğunu söyledi. Dizide, bir adamın oğluna kök hücre bağışında bulunduğu bir sahne olduğunu anlatan Eylem Şen Yazıcı, şöyle konuştu:
"Milyonlarca insanın izlediği bir televizyon dizisinde bas bas bağıran bir adam var. Böyle bir şey yok, bu yanlış bir bilgi. Böyle bir operasyon yapılmıyor. Sağlık konusunda çok yanlış bilgi veriliyor. Bu çok yanlış bir bilgi ve bu yüzden de milyonlarca insanı korkuttular. İkinci sahnenin devamında ilik alan iğne nedeniyle değil, ilik vermek için o masaya yatmış olan kişi kolundaki serum iğnesi kırıldığı için kalp krizi geçiriyor. Yani insanların duygularını sömürmek için, reyting alabilmek için nasıl böyle bir bilgi verilebilir? 'Bu ülkede ne olacağı belli değil, bir masaya yatacağım zaman ölebilirim, basit bir işlem olabilir ilik nakli, ama kolumdaki serum iğnesi kırılırsa ne gerek var ilik vermeye' diye düşünen insanlar olabilir. İnsanlarda zaten böyle düşünme eğilimi çok olduğu için kök hücre bağışı konusunda korkuyorlar. Bunların hepsi yalan ve yanlış. İlik nakli böyle bir şey değil. Dolayısıyla bu hatanın düzeltilmesi gerekiyor. Nasıl düzeltilir bilmiyorum, çünkü milyonlarca insana böyle bir sahne izletiyorsunuz. Bunu telafi etmek için başka bir sahne çekmeniz gerekebilir. İlik bekleyen insanlardan özür dilemeniz gerekiyor. Sağlıkla ilgili bir dizi yapıyorsanız ya da kamuya mal olmuş bir şey yapıyorsanız bu konuda kesinlikle keyfi hareket edemezsiniz. Bu çok hassas bir konu. İnsanın hayatına mal oluyor. İlik bekleyenler bir filmde oynamıyor, bu gerçek bir hayat. Yeterince kök hücre bağışı yapılmadığı, eşleşme sağlanamadığı ve ilik nakli olamadıkları için binlerce kişi ölüyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir senaryo yazıyorsanız, mutlaka konu hakkında çok iyi bilgi verilmesi gerekiyor. İlik nakli iki şekilde yapılıyor biri koldan, diğeri kemikten alınıyor. Koldan alındığında size ilaç vermiyorlar, kemikten alındığında ise genel anestezi olup hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Öykü Arin'e tam uyumlu bir ilik bulamadık, bu yüzden de ilk olarak benim kemiğimden ilik alındı ve sonrasında hemen ayağa kalktım."
ÖYKÜ ARİN'İN İLİK SAVAŞI FİLM OLUYOR
Belgesel yönetmenliği de yapan Eylem Şen Yazıcı, kızı Öykü Arin gibi ilik bekleyen binlere ışık olabilmek ve kök hücre konusunda bilgi verebilmek için film hazırlığında olduklarını söyledi. Yazıcı, "Öykü Arin kendini toparladıktan sonra sinema yapımcısı arkadaşlarıyla birlikte belki 'Öykü Arin'e umut ol' filmi yaparız. Hem kök hücre bağışını anlatırız. Türkiye'de bu kadar çok umut veren bir kampanyanın nasıl yapıldığını anlatır, Öykü Arin'in hayat mücadelesini anlatırız. Kök hücre bağışı konusunda önyargıları yakarız. Senaryo yazma çalışmalarına başladık" diye konuştu.
ÖYKÜ ARİN: ASLA VAZGEÇMEYİN
Umut olmak için herkese mesaj gönderen Öykü Arin Yazıcı ise, "Asla vazgeçmeyin, donör olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bütün çocuklara umut olun" dedi.

ANTALYA

09 Şubat 2020 Pazar

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