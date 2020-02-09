AK Parti´li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı

ANTALYA´nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 karayolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz´ın bulunduğu 07 SE 947 plakalı VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz ambulansla Serik Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Türel ve Yılmaz´ın sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği belirtilirken, Mehmet Özhaseki´ye müdahalede bulunulduğu kaydedildi.



ANTALYA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:25

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