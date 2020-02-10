Kazada sürücü öldü, eşi yaralandı

ANTALYA´da otomobille çarpıştıktan sonra takla atan diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Fatih Taşıran yaşamını yitirirken, eşi Gizem Taşıran yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlker E.´nin kullandığı 36 EH 044 plakalı otomobil ile Mehmet Fatih Taşıran´ın kullandığı 07 Y 8628 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İlker E.´nin kullandığı otomobil refüjdeki demirlere çarptıktan sonra yol kenarındaki beton bloklara çarparak durabildi. Taşıran´ın kullandığı otomobil ise beton bloklara çarptıktan sonra takla attı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mehmet Fatih Taşıran ve eşi Gizem Taşıran için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda aracın birçok noktası kesilerek Gizem Taşıran yaralı halde çıkarıldı. Yaralı kadın ambulansla Kepez Devlet Hastanesi´ne götürüldü.

Bir süre sonra ise aracın sürücüsü Mehmet Fatih Taşıran sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan Taşıran müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilde başkalarının olma ihtimali üzerine itfaiye ekipleri aracın içerisinde bir süre daha arama yaptı. Hurdaya dönen diğer aracın sürücüsü İlker E. kazadan yara almadan kurtuldu. İlker E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mehmet Fatih Taşıran´ın cenazesi ise morga götürüldü.

Kaza nedeniyle bulvar bir süre trafiğe kapalı kalırken, araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından normale döndü.



ANTALYA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:25

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