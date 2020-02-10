Baş ve boyun kanserlerinin 8 belirtisi Doç. Dr. Levent Renda: "Burun tıkanıklığı kanser belirtisi olabilir"

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Levent Renda, "Baş ve boyunda şişlik, dudakta, dilde, ağız iç bölgesinde iyileşmeyen yaralar, ses kısıklığı yutma güçlüğü, burun tıkanıklığı gibi belirtiler baş boyun kanseri riski oluşturabilir" dedi.

Başboyun kanserleri, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9’unu, kanserden yaşam kaybının da yüzde 4’ünü oluşturuyor. Sıklıkla tiroit, gırtlak, dil ve dudak bölgelerinde görülen kanser türleri, dünyada da her yıl 55 bin yeni vaka ile en önemli sağlık sorunlarından biri olarak gösteriliyor. Yapılan araştırmalara göre yine her yıl 10 binin üzerinde gırtlak ve ağız kanseri vakası bildiriliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Levent Renda, baş boyun bölgesi kanserleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Başboyun bölgesinin yüz cildi, burun içi, dudaklar, ağız içi, dil, yutak, geniz bölgesi, tükürük bezleri, tiroit bezi ve gırtlak bölümlerini içerdiğini belirten Renda, "Başboyun bölgesi kanserlerini artıran riskler arasında sigara ve tütün ürünlerine maruz kalma, alkol ve HPV virüsü ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca bazı viral ajanlar, radyoterapi ve diyet ile ilgili faktörlerin de hastalığın görülmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. Dudak ve cilt kanserlerine neden olan etkenler arasında güneş ışığına maruz kalmak önemli yer tutar. Özellikle Akdeniz bölgesindeki çiftçilerde, açık arazide çalışan kişilerde dudak kanseri riski daha yüksektir" dedi.



"Erkekler 5 kat daha risk altında"

Türkiye’de en sık tiroit, gırtlak, dudak ve dil kanserleri görüldüğünü dile getiren Renda, "Tiroit kanserlerinde genetik bozukluklar önemli rol oynarken; diğer baş boyun kanserlerinde sigara, alkol ve güneş ışığına yoğun olarak maruz kalma daha ön plandadır. Baş boyun kanserleriyle, erkeklerde, kadınlardan 45 kat fazla ve 50 yaş üstünde daha sık karşılaşılmaktadır. Boyun bölgesinde 2 haftadan uzun sürede geçmeyen şişliklerin en kısa zamanda bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir. Ses kısıklığı ve sesin karakterinde değişimler gribal bir hastalık sonrasında olacağı gibi; sigara ve alkol kullanan risk grubundaki kişilerin de uzun süren şikayetlerinde gırtlak kanseri açısından ses tellerinin endoskopik olarak değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Ağız kanserleri, katı gıdaların bazen de sıvı gıdaların yutulmasını zorlaştırır. Bu durumlarda da mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir" şeklinde konuştu.



"Tedavi tümörün yerleşim yerine göre değişebiliyor"

Başboyun bölgesindeki bazı değişimlerin kansere işaret edebileceğini aktaran Renda, bu değişimleri, "Baş ve boyunda şişlik, dudakta, dilde, ağız iç bölgesinde iyileşmeyen yaralar, ses kısıklığı yutma güçlüğü, burun tıkanıklığı, kulak ağrısı, işitme kaybı ve yüz felci" olarak sıraladı.

Renda, "Hastanın başboyun bölgesinde yer kaplayan bir kitle varsa dikkatlice muayene edilmesi gerekir. Ağız içi bölgesi direkt ışık ile geniz, yutak, gırtlak bölgesi endoskop ile detaylı olarak incelenir. Radyolojik incelemeler için ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans yani MR’dan yararlanılır. Şüpheli bölgelerden patolojik inceleme için biyopsi alınır" dedi.



"Multidisipliner tedavi yaklaşımı başarılı sonuç için etkili"

"Başboyun kanserlerinin tedavisi, multidisipliner yaklaşım gerektirir" diyen Renda, "Kanser tanısı almış hastalar, tümör konseyinde başboyun cerrahı (KBB uzmanı), radyasyon onkolojisi uzmanı, medikal onkoloji uzmanı, radyoloji uzmanı ve nükleer tıp uzmanı tarafından değerlendirilir. İlk seçenek cerrahidir. Ancak radyoterapi de etkili bir seçenektir. Tümörün yerleşim yerine, kanserin evresine, hastanın yaşına ve sosyoekonomik durumuna bağlı olarak tedavi şekli ve planlaması yapılmalıdır. Erken evredeki hastalar için tek bir tedavi seçeneği yeterli olabilirken, bazı hastalara bileşik tedaviler gerekebilir" diye konuştu.

ANTALYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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