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Bora Duran’la klasikler gecesi

İHA

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, pop müziğin sevilen isimlerinden Bora Duran'la, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Barış Manço'dan Cem Karaca ve Neşet Ertaş'a Türk müziğinin klasikleriyle sahne aldı. Konseri Belediye Başkanı Ümit Uysal da dinledi.

Bora Duran’la klasikler gecesi

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, pop müziğin sevilen isimlerinden Bora Duran’la, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Barış Manço’dan Cem Karaca ve Neşet Ertaş’a Türk müziğinin klasikleriyle sahne aldı. Konseri Belediye Başkanı Ümit Uysal da dinledi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla kurulan ve 4’üncü yılında Antalya’nın en nitelikli orkestraları arasında sayılan Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, pazar akşamı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Bora Duran’la sahne aldı.
Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki orkestra, Bora Duran’la Şubat’ta ölüm yıldönümleri olan Cem Karaca ve Barış Manço’dan Aşık Veysel ve Neşet Ertaş’a adeta bir klasikler resitali sundu. Konserde, Barış Manço’nun ‘Domates, biber, patlıcan’ şarkısından Cem Karaca’nın ‘Resimdeki göz yaşları’na ve Neşet Ertaş’ın ‘Nar tanesi’ türküsüne birçok klasik seslendirildi.
Türkan Şoray Kültür Merkezi, konser için hınca hınç dolarken izleyiciler arasında Başkan Uysal da yer aldı. Konser, Bora Duran’ın 2018’e damgasını vuran ‘Geliyorum sana doğru’ parçasıyla sona ererken gecenin sonunda Başkan Uysal da küçük bir sürprize imza attı. Teşekkür konuşması için sahneye çıkan Başkan Uysal, konuşma yerine Özdemir Asaf’ın Lavinia şiirini okudu. Başkan Uysal’ın seslendirdiği şiir büyük alkış alırken Bora Duran ve Gençlik Orkestrası’na muhteşem konser için teşekkür etti.

ANTALYA

10 Şubat 2020 Pazartesi

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