Antalya’da aynı yatakta gördüğünü iddia ettiği eşi ile yanındaki adamı bıçaklayarak öldüren damadını, olaydan bir gün önce rüyasında gördüğünü belirten acılı anne Aysen Kara, “Rüyamda ‘sizi öldürmeye geldim’ dedi ve uyanıverdim. Daha sonra kızımla pazara geldik. Ben kasaları toplarken, arkamdan birisi geldi ve ‘ben geldim’ diye seslendi” dedi.

Olay, 4 Aralık 2017 tarihinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Boyacılık işi ile uğraşan Sedat Uluışık (38), şiddetli geçimsizlik nedeniyle Sultan Uluışık’la bir süredir ayrı yaşamaya başladı. İddiaya göre, şiddet uyguladığı gerekçesiyle ailesi tarafından şikayet edilen Sedat Uluışık, cezaevine gönderildi. Uluışık, 3 Aralık 2017’de Dalaman Cezaevinden firar etti ve otostop çekerek eşiyle görüşmek için Antalya’ya geldi. Firarından bir gün sonrası akşam saatlerinde eşinin yaşadığı annesinin evine gelen Uluışık, yine iddiaya göre, eşi Sultan Uluışık’la bir erkek olduğunu gördü. Aldatıldığını düşünen Sedat Uluışık, mutfaktan kaptığı ekmek bıçağıyla önce M.S.Ö.’yü 5 yerinden, ardından eşini 7 yerinden bıçakla yaralayarak, olay yerinden kaçtı.

2 çocuk annesi Sultan Uluışık ve M.S.Ö. hayatını kaybederken, Sedat Uluışık ise gözaltına alındı. Sedat Uluışık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



“Gördüklerimi gururuma yediremedim”

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 10. kez görülen duruşmada, sanık Sedat Uluışık, diğer duruşmalardaki savunmasını tekrarlayarak, “Aldatılan ben oldum. Kandırılan ben oldum. İhanete uğrayan ben oldum. İkisini de yakalayan ben oldum. Erkek olarak gözyaşı döktüm. Çok ağrıma gitti. Eşimi çok seviyordum. Bir başkasıyla çırılçıplak görünce dayanamadım. Kendimden geçtim. Onları o halde görünce ikisinin yüzüne tükürüp gidemedim. Bunu yapamadım. Çoluk çocuğum var. Gördüklerimi gururuma yediremedim. Aklım başımdan bir anda gitti. Amacım öldürmek değildi. Pişmanlığım devam ediyor. Bu halde karşınıza çıkmak istemezdim. İlahi adalete güveniyorum. Takdir mahkemenizindir” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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