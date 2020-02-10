‘Furnıtrend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı', 1216 Şubat tarihleri arasında ANFAŞ Antalya Fuar ve Kongre Merkezinde açılıyor.

Mobilya sektörünü Türkiye’nin turizminin başkenti Antalya’da buluşturmaya hazırlanan ‘Furnıtrend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı’ için geri sayım başladı. Türkiye mobilya sektörünün ihracat hacmini geliştirilmesinin hedeflendiği fuarda yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek her marka için tanıtım pazarlama, Türk pazarının gücünün arttırılması amaçlanıyor. 15 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda, 82 firma, 150 marka yer alacak. 1216 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarın tanıtım toplantısı ANFAŞ Antalya Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.



"82 firma 150 marka"

Fuarı düzenleyen Elit Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Alper Çiçekçi, 12 bin metrekare alan üzerine kurulu fuarın tamamen üretici firmalarının yer aldığı ihraçta ve iç piyasaya dönük bir organizasyon olduğunu kaydetti. Fuarda 82 katılımcı firma ile 150 markanın yer alacağına değinen Çiçekçi, “Bunlar yumuşak grup adı altında koltuk, yemek odası takımı, masa, sandalye hem proje hem evlere yönelik bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Amacımız burada ihracata katkı sağlamak, firmalarımızın ihracat kapasitelerini arttırmanın yanında iç piyasaya dönük ürünlerimiz de var. Türkiye iç piyasasında ürünlerimiz daha kaliteli oluyor. Avrupa’dan, Arap yarımadasından, Orta Doğu’dan ciddi alım heyetleri geliyor” diye konuştu.



"15 bin ziyaretçi"

200’e yakın yabancı alım heyetinin fuarda yerini alacağını belirten Çiçekçi, “5 gün açık olacak fuarımıza alım heyetleri dahil 15 bin ziyaretçi bekliyoruz. Saat 11.0019.00 saatleri arasında fuarımız tüm ziyaretçilerimize açık olacak. Ziyaretçilerimiz ürünleri yerinde dokunarak alabilirler, kendi evlerinin dizaynını yapabilirler” ifadelerini kullandı. Fuara Ankara, İzmir ve Bursa İnegöl yoğunluklu firmaların katılacağını dile getiren Çiçekçi, “İstanbul, Kayseri, Muğla, Fethiye, Burdur Isparta, firmalarımız katılıyor” dedi. Çiçekçi, mobilyadaki KDV indiriminin de fuarda yansıyacağını belirterek, hem bireysel hem de toptan olarak mobilya alınacak zamanın olduğunu sözlerine ekledi.



"Yurt dışından 200 ziyaretçi"

TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, Antalya’da otellerin büyük alımlar yapması, yurt dışı destinasyonlarına yakınlığı ve mobilya üretim potansiyelinin az olması nedeniyle ANFAŞ’ın ev sahipliğinde ilk kez bu fuarı düzenlemeye karar verdiklerini kaydetti.

Fuarda 82 katılımcı ve 150’nin üzerinde marka olacağının altını çizen Karslı, “İlk yılımız olmasına rağmen Antalya’da bu ciddi bir sayı ve hedefimiz her yıl katılımcı sayısını arttırarak devam etmektir. Ağırlıklı olarak İzmir, Bursa, Kayseri, Ankara ve Balıkesir’den gibi bir çok yerden katılımcımız fuarda yer alacak. Bu bölgeye gelecek olan katılımcıların aynı zamanda misafirleri gelecek. Kış zamanında Antalya’ya hareket sağlayacak. Yurt dışından 200’e yakın ziyaretçimiz olacak. Türkiye’nin lokomotiflerinden olan sektörle, Antalya ciddi bir fuar kazanacaktır.” ifadelerine yer verdi.



"Orta Doğu'nun en büyüğü olacak"

Antalya Fuarcılık AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ilk kez yapılan Akdeniz Mobilya Fuarı’nın ilerleyen yıllarda 40 bin metrekarelik alanı dolduracağına dikkat çekti. İyi bir fuar dönemi geçirmeyi hedeflediklerini belirten Bıdı, “Fuar yapan firmalar kazansın biz kazanalım. Kazandırırsak kazanırlar. Fuarlarımızda sadece ANFAŞ yada firmalar değiş şehir de kazanıyor. Buraya bir insan seli geliyor. 12 ay fuar olsa şehirdeki kapalı olan otellerde açılacaktır. Fuarlar Antalya’nın dünyaya açılan kapılarıdır. Bu kapıları daha çok büyütmemiz lazım. ANFAŞ gelecekte Orta Doğu’nun en büyük fuar alanı olacaktır.” diye konuştu.



Fuarda yer alacak ürünler

Fuarda, lüks ve avangart, klasik ve modern, doğal ahşap ve eskitme, fabrikasyon ve modüler mobilyalar, oturma grupları çekyat ve kanepeler, bebek,çocuk ve genç odası mobilyaları, televizyon üniteleri yaşam odası mobilyaları, yatak ve bazalar, masa ve sandalye grupları, ofis,bahçe, mutfak ve banyo mobilyaları, aydınlatma ürünleri ve ekipmanları, halı ve zemin döşemeleri, duvar kaplamaları, dekorasyon ürünleri, dekoratif ayna ve aksesuarları, ev tekstili ve ev dekorasyonu gibi ürünler yer alacak.

ANTALYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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