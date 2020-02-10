Akdeniz Üniversitesi Köln Yurt Dışı Eğitim Fuarı’nda

Akdeniz Üniversitesi, Almanya Köln’de 30 Ocak1 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Einstieg Köln Yurt dışı Eğitim Fuarı’na katıldı.

Akdeniz Üniversitesi ve AKDENİZ YÖS sınavının tanıtımını yapmak üzere Einstieg Köln Yurt dışı Eğitim Fuarı’na Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Alman Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Demir ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Burak Asma katıldı.

AKDENİZ YÖS sınavına geçen yıl 5500 öğrenci adayının girdiğini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 30 ülke, 54 farklı merkezde yapılması planlanan AKDENİZ YÖS sınavında Köln şehrinin Avrupa sınav merkezlerinden en çok ilgi gören merkez olduğunu vurguladı. Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi’nin son zamanlarda elde ettiği akademik başarılar ile tanınırlığını artırmasının yanı sıra AKDENİZ YÖS'ün yurt içi ve yurt dışında tanıtımı için gerek yüz yüze tanıtımlar gerekse hazırlanan Türkçe, İngilizce, Rusça reklam filmleri ve afişlerle yürütülen tanıtım kampanyasının da etkisinin büyük olduğunu belirti.

Akdeniz Üniversitesi tanıtım çalışmaları 1415 Mart 2020 tarihinde Azerbaycan/Bakü ve 2829 Mart 2020 tarihlerinde de Avusturya/Viyana’da yapılacak yurt dışı eğitim fuarları ile devam edecek.

ANTALYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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